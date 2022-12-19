Real Madrid Mbappe'ye yine talip oldu. PSG bakın ne istedi. Dünyayı sallayan iddia

Real Madrid, geçen dönemde de Mbappe'yi istemişti. Ancak Mbappe, toplam 630 milyon euro karşılığında Paris Saint Germain'le 2025 yılına kadar sözleşme uzatmıştı.

Son iddiaya göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Mbappe için milyonlarca euroyu gözden çıkardı.

İspanyol basını Paris Saint Germain'in Mbappe'yi en az 500 milyon euroya satabileceğini belirtti.

Dünya Kupası'nda 8 golle gol kralı olan 23 yaşındaki Mbappe, Paris Saint Germain'de bu sezon 20 maçta 19 gol atarak müthiş bir grafik sergiledi.