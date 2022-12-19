19 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Madrid Mbappe'ye yine talip oldu. PSG bakın ne istedi. Dünyayı sallayan iddia

Real Madrid Mbappe'ye yine talip oldu. PSG bakın ne istedi. Dünyayı sallayan iddia

İspanyol devi Real Madrid'in Dünya Kupası'nda müthiş bir performans gösterer Mbappe'ye yine talip olduğu ileri sürüldü.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 21:30
Takip Et

Dünyayı sallayan iddia. PSG bakın ne istedi. Real Madrid Mbappe'ye yine talip oldu

Real Madrid Mbappe'ye yine talip oldu. PSG bakın ne istedi. Dünyayı sallayan iddia
+
Aa
-

Real Madrid, geçen dönemde de Mbappe'yi istemişti. Ancak Mbappe, toplam 630 milyon euro karşılığında Paris Saint Germain'le 2025 yılına kadar sözleşme uzatmıştı.

Son iddiaya göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Mbappe için milyonlarca euroyu gözden çıkardı.

İspanyol basını Paris Saint Germain'in Mbappe'yi en az 500 milyon euroya satabileceğini belirtti.

Dünya Kupası'nda 8 golle gol kralı olan 23 yaşındaki Mbappe, Paris Saint Germain'de bu sezon 20 maçta 19 gol atarak müthiş bir grafik sergiledi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Röportajı yapan şaka yapıyor sandı. Kaç yılında yaşadığını bilmeyen adam
1
﻿Röportajı yapan şaka yapıyor sandı. Kaç yılında yaşadığını bilmeyen adam
﻿Röportajı yapan şaka yapıyor sandı. Kaç yılında yaşadığını bilmeyen adam
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
2
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
﻿Gültekin Uysal Erdoğan'ın o sırada ne düşündüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı Dünya Kupası finalini Katar'da izledi
3
﻿Gültekin Uysal Erdoğan'ın o sırada ne düşündüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı Dünya Kupası finalini Katar'da izledi
﻿Gültekin Uysal Erdoğan'ın o sırada ne düşündüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı Dünya Kupası finalini Katar'da izledi
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
4
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
5
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
6
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
﻿17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor
7
﻿17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor
﻿17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor
﻿Mahir Polat kalp anjiyosuna girecek
﻿Mahir Polat kalp anjiyosuna girecek
﻿Mahir Polat kalp anjiyosuna girecek
﻿Şemdinli’de 5 kilo metamfetamin ele geçirildi
﻿Şemdinli’de 5 kilo metamfetamin ele geçirildi
﻿Şemdinli’de 5 kilo metamfetamin ele geçirildi
﻿İzmir'de minibüs ile otomobil çarpıştı. 9 kişi yaralandı
﻿İzmir'de minibüs ile otomobil çarpıştı. 9 kişi yaralandı
﻿İzmir'de minibüs ile otomobil çarpıştı. 9 kişi yaralandı
﻿ Tam 12 milyon adet ele geçirildi. 1 tutuklama
﻿ Tam 12 milyon adet ele geçirildi. 1 tutuklama
﻿ Tam 12 milyon adet ele geçirildi. 1 tutuklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.