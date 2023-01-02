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Süt toplama aracının çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Denizli’de süt toplama aracının altında kalan yaşlı adam, hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 14:09
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Süt toplama aracının altında kalan yaşlı adam öldü

Süt toplama aracının çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
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Denizli’nin Kale ilçesinde geri manevra yapan süt aracının üstünden geçtiği yaşlı adam, hayatını kaybetti.

Kaza, Kale ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; 86 yaşındaki Ali Coşkun, süt toplama aracına süt verdikten sonra yürümeye başladı. Bu esnada aynı araç geri manevra yaptığı sırada Coşkun’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan yaşlı adam, hayatını kaybetti. Yapılan çalışmaların ardından cansız beden morga kaldırıldı. Acı haberi alan aile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Coşkun’un cansız bedeni kılınan cenaze namazının ardından Kale Mezarlığında toprağa verildi.


(Kaynak: İHA)

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