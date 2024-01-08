Suudi Arabistan’dan beklenmedik hamle. Petrol fiyatları düşecek mi?

Suudi Arabistan, kötüleşen görünümün altını çizerek Kızıldeniz gerilimi ve Libya’da ki arz kesintilerine ilişkin endişeler geride bırakmasının da etkisiyle düşüşlerin hız kazandığı görüldü.

Uluslararası piyasalarda geçtiğimiz işlem gününü 78,81 seviyesinde tamamlayan Brent varili bugün saat 09.55 itibarıyla 77,74 seviyesine geriledi. Aynı saatlerde, WTI Batı Teksas türü petrolün varil fiyatı 73,36 dolardan işlem gördü.

Suudi Arabistan, piyasadaki zayıflığın devam etmesi nedeniyle, ana Asya pazarı da dahil olmak üzere tüm bölgelerdeki alıcılar için şubat ayında önemli ham petrol fiyatlarını düşürecek.

Devlet üreticisi Saudi Aramco, Asya'ya yönelik amiral gemisi Arab Light fiyatını, referans seviyenin üzerinde varil başına 2 ila 1,50 dolar arasında düşürdü.