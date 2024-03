Türk şirketlere Suudi Arabistan’da ‘iş yapabilirsiniz’ çağrısı

Kamu Özel Sektör İş Birliği Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın’dan Türk şirketlere Suudi Arabistan’da projelerde yer alabilirsiniz vurgusu geldi. Basın mensuplarıyla DEİK Merkezi’nde bir araya gelen Aydın, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi paylaştı. İlk olarak İstanbul’da önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacaklarının bilgisini veren Aydın, bu alanda, İstanbul PPP (KÖİ) Haftası’nın 50’den fazla ülkeden profesyonelin katılımıyla, 5-8 Mart tarihleri arasında toplanacağını belirtti.

300’DEN FAZLA DAVETLİ KÖİ MODELİNİ TARTIŞACAK

2015 yılından bu yana, Kamu Özel Sektör İş Birliği Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen etkinliğin 2024 mottosunun PPP: Global Greener Growthful - KÖİ: Küresel, Çevreci, Büyüyen olduğunu ifade eden Aydın, “50’den fazla ülkeyle birlikte rekor katılımcı sayısına ulaştık. Bu etkinlikte, bürokratlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, firma yetkilileri, akademisyenler, öğrenciler ve sektör profesyonelleri yanı sıra altyapı firmaları, uluslararası kurumlar ve mega proje temsilcileri olmak üzere 300’den fazla davetli KÖİ modelini tartışacak” dedi.

Aydın, katılımcılar arasında Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomi Komisyonu KÖİ Bölümü Başkanı Toni Bonnici, Suudi Arabistan Ulusal Özelleştirme ve Kamu Özel Sektör İş Birliği Merkezi CEO’su Mohannad Basodan ve Dünya KÖİ Uzmanları Birliği Başkanı Ziad Alexandre Hayek de bulunduğunu ifade etti.

Tüm dünya için önemli bir buluşma noktası olduğunu vurgulayan Aydın, “İstanbul PPP Haftası, dünyanın dört bir yanından KÖİ alanındaki aktörleri, tek bir platformda açık diyalog içinde buluşturarak, modeli birlikte tartışmak, iyi uygulamaları paylaşmak, mevcut koşulları değerlendirmek, iş birliği ve ortaklıklar başlatmak için küresel bir fırsat sunuyor” diye konuştu.

Aydın, bu yıl ilk defa Istanbul KÖİ Ödülleri’nin başlatılacağı etkinlikte global proje çağrısı yapılacağını açıkladı. Aydın, “Özellikle COP28 sonrası; altyapı, iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve küresel ısınma gibi konular ana gündem maddelerimiz olacak” dedi.

MİLYAR DOLARLIK PROJELERDEN TÜRKİYE NASIL PAY ALACAK?

Aynı zamanda Aydın, Suudi Arabistan’da kamu özel sektör iş birliği modeliyle yapılacak projelere tüm dünyadan en doğru potansiyeli çekebilmek adına kurulan Ulusal Özelleştirme ve Kamu Özel Sektör İş Birliği Merkezi (The National Center For Privatization and PPP) Danışma Kurulu’nda da bulunuyor. Suudi Arabistan’daki bu merkez ülkede gelecek dönemde yapılacak milyarca dolarlık kamu özel iş birliği projelerinin koordinasyon ve yönetimini yapacak. 11 bakanın yer aldığı bu organizasyonda uzman isimlerden oluşan danışma kuruluna seçilen Aydın, farklı ülkelerden temsilcileriyle beraber bu kurulun üyesi olarak yer alıyor.

Bu kurulun KÖİ ekosistemi içerisinde hangi projede hangi firmanın doğru yetkinliklere sahip olduğunun belirlenmesinde kilit rol oynayacağına dikkat çeken Aydın, Türk şirketleri KÖİ projelerinde yetkinliklerini de ispat ettiğine vurgu yaptı. Milyar dolarlık projelerden Türkiye’nin mutlaka pay alması gerektiğini belirten Aydın, şunları söyledi: “Türk şirketleri inşaat ve altyapı hizmetlerinde çok başarılı. Özellikle ulaştırma, sağlık, turizm, şehircilik ve havalimanları konusunda dünya genelinde arananlarda ilk sıralarda yer alıyor. Suudi Arabistan’da da büyük bir iş hacmi var. Suudi Arabistan’da, 2040 yılına kadar 500 milyar dolarlık harcama yapılması söz konusu. Türk şirketleri bu pazara girmeli. Bu ülkede gerçekleştirecekleri ortaklıklarla en az yüzde 10 pay almalıdır.”