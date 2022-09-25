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  • Suudi Prensi Selman Bakan Nebati’yle görüştü. Yatırım fırsatları değerlendirilmiş. Haydi hayırlısı bakalım

Suudi Prensi Selman Bakan Nebati’yle görüştü. Yatırım fırsatları değerlendirilmiş. Haydi hayırlısı bakalım

Suudi Prensi Selman, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki karşılıklı, yatırım fırsatlarının araştırılması ve çeşitli alanlarda somut ortaklıklara dönüştürülmesi için iki ülkenin kamu ve özel sektöründeki iletişiminin artırılmasının görüşüldüğü açıklandı.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 10:36
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Suudi Prensi Selman Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’yle görüştü. Yatırım fırsatları değerlendirilmiş. Haydi hayırlısı bakalım

Suudi Prensi Selman Bakan Nebati’yle görüştü. Yatırım fırsatları değerlendirilmiş. Haydi hayırlısı bakalım
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Türkiye ve Suudi Arabistan arasında dikkat çeken bir 'temas' daha yaşandı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya geldi.

Edinilen bilgiye göre, Veliaht Prens Selman ile Bakan Nebati'nin Cidde'deki Al-Salam Sarayı'nda gerçekleşen görüşmesine, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI
Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarının da teyit ettiği görüşmede, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.

HAZİRANDA TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde yeniden 'sıcak' ilişkilerin kurulduğu Suudi Arabistan'a nisan ayında ziyarette bulunmuş, Veliaht Prens Selman da haziranda Türkiye'ye gelmişti.

Saray'da yapılan görüşmelerin ardından yayımlanan ortak bildiride, iki ülkenin karşılıklı ticaretin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi imkanlarını, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin kolaylaştırılmasını ve önündeki zorlukların üstesinden gelinmesini, yatırım fırsatlarının araştırılması ve çeşitli alanlarda somut ortaklıklara dönüştürülmesi için iki ülkenin kamu ve özel sektöründeki iletişimin artırılmasını ele aldıkları belirtilmişti.

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Rizeli Turgut
25.09.2022 11:47
Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanları dilenci gibi yabancı memleketlerde para dileniyor. Düştüğümüz duruma bak, yazık, çok yazık.  
 
Abbas
25.09.2022 10:55
Vay Türkiyem, bir Katilden bir Kurtarıcı yarattın, Atatürk’ü seviyorum diyenler, Cumhur’a oy verirseniz ….  
 
Hallacı Yakup
25.09.2022 10:38
Keşke görüşmeseydi. Yine olan bize olacak.  
 
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