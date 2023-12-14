Tadic'in evine çağırdığı tesisatçı birlikte çekildiği fotoğrafı WhatsApp durumunda paylaştı

Fenerbahçeli futbolcu Tadic'in evine çağırdığı kombi ustası yıldız oyuncuyla çekildiği fotoğrafı paylaştı.

Sosyal medyada gündem olan fotoğrafa Fenerbahçeli futbolcular binlerce yorum yaptı.

Fenerbahçe taraftarının sevilisi olan Tadic, kısa süre önce verdiği ropörtajda "Beni yorgun göremeyecekler" diyerek dikkat çekmişti.

İŞTE TADIC'İN O SÖZLERİ:

Yoğun takvimden dolayı şehri gezmeye çok vaktim olmadı ama ilk geldiğim dönemler dışarıya çıkma imkanım vardı. İstanbul gerçekten çok güzel bir şehir. Elbette biz buraya şehri gezmeye gelmedik, bizim için ana faktör işimizi yapmak, Fenerbahçe’ye faydalı olmak ve Fenerbahçe’yi şampiyonluğa taşımak. En önemli şey bu. Bizler de bu sebepten dolayı buradayız. Fenerbahçe’yi istediği noktaya getirebilmek adına mümkün olan her şeyi yapmak ve en iyisini ortaya koymak istiyoruz. Dolayısıyla zaman oldukça dışarıya çıkabiliyoruz. Beşiktaş’ın da sakatlık problemleri var. Hem Beşiktaş hem de biz bu konuda en fazla sıkıntı yaşayan takımlarız. Diğer takımlarda bu kadar sakatlıklar yok. Elbette onlar da sahada en iyisini ortaya koymaya çalışacaklar. Bizler de aynı şekilde sahada en iyisini ortaya koymak istiyoruz. İki takım da birbirini yenmek isteyecektir. Güzel ve ilginç bir maç olacaktır. Bizler açısından önemli bir maç. Bu tip büyük maçlar oyuncularda ekstra motivasyon yaratıyor.

Öyle zannediyorum ki beni hiçbir zaman yorgun göremeyeceksiniz. Çünkü fit ve formda olabilmek adına çok fazla çalışıyorum

Başarı dilekleriniz için teşekkür ederim. Öyle zannediyorum ki beni hiçbir zaman yorgun göremeyeceksiniz. Çünkü fit ve formda olabilmek adına çok fazla çalışıyorum. Sahada yorulmamak adına çalışmalarımı düzenli olarak sürdürüyorum. Aslında yorgunluk zihinde başlayan bir şey. Bu nokta bana göre çok önemli. Belki bazı futbolculara sorduğunuzda ‘yorgun hissediyor musunuz?’ diye. Evet, onlar da yorgun olduklarını söyleyebilirler, bu normal bir şey ama bana göre bu yorgunluk noktası, yorgunluk kavramı zihinde başlayan bir şey. Eğer zihninizde bunu yaratmaya başlıyorsanız ki elbette kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Hayatta da böyledir. Biz insanlar güçlü varlıklarız ve her zaman limitlerimizi zorlamamız gerekiyor. Ama aslında bunun da bir limiti yok. Sürekli olarak çalışmanız gerekiyor. Kendinizi her zaman zorlamanız gerekiyor. Bana göre başarınız veya yorgun olup olmamanız da tamamıyla buna bağlı. Elbette bunun yanı sıra sorumluluklarımız da mevcut; arkadaşlarımıza, ailemize, camiamıza, kulübümüze, hocamıza, takım arkadaşlarımıza karşı sorumluluklarımız var. Fenerbahçe’ye karşı sorumluluklarımız var. Dolayısıyla onları yalnız bırakmamanız ve orada olduğunuzu sürekli olarak hissettirmeniz gerekiyor. Bizler sorumluluklarımızın bilincinde olmalıyız. Takım arkadaşlarımızla ve buradaki herkesle beraber Fenerbahçe’nin hedeflerinin sorumluluğu şu anda omuzlarımızda. Dolayısıyla bununla baş edebilmek için, bunu iyi yönetebilmek için iyi çalışmak gerekiyor.