Tahkim Kurulu Başkan Vekili'nden skandal paylaşımlar. Açık açık ilan etmiş. Ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu’na Tahkim Kurulu’nun verdiği kararlar son günlerde sık sık gündem oluyor.

Kurulun özellikle PFDK’nın Galatasaray’a verdiği cezalarda indirime giderken Fenerbahçe’nin ve diğer kulüplerin cezalarını olduğu şekilde onaması yoğun eleştirilerin odak noktası haline geldi.

Tahkim Kurulu’na yönelik eleştiriler her geçen gün artarken kurulun başkan vekili Alaaddin Varol’dan skandal bir paylaşım geldi.

Galatasaray’ın Sparta Prag’ı 3-2 mağlup ettiği maçı izlemek için RAMS Park’a giden Varol yaptığı paylaşımda “Galatasaray-Sparta Prag destekler ve kalpler Galatasaray’a” dedi.

Yaptığı bu paylaşım sonrası Fenerbahçeli taraftarlar tarafından taraf tutmakla suçlanan Varol’un ortaya çıkan bir paylaşımı ise isyan ettirdi.

3 Temmuz sürecinin ardından bir paylaşım yapan Varol, “giriş: Alex gider, gelişme: Aykut gider, sonuç: Aziz Yıldırım cezaevine” girer ifadelerini kullandı.

Tahkim Kurulu Başkan Vekili’nin açıkça taraf tuttuğunun ortaya çıkmasının ardından sosyal medyadan yorum yapan futbolseverler Alaaddin Varol’un görevinden ayrılmasını talep etti.