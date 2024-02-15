Okan Buruk maç sonunda kara haberi verdi. Ne zaman sahalara döneceğini bilmiyoruz

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Sparta Prag'ı sahasında 3-2 yenen Galatasaray, 22 Şubat'ta Çekya'da oynanacak rövanş için avantaj yakaladı.

Teknik direktör Okan Buruk karşılaşma sonunda galibiyeti değerlendirirken, taraftarları üzecek bir sakatlık haberi de verdi.

Rakibin hücuma etkili çıkışları olduğunu bildiklerini ifade eden Buruk, "Ceza sahası çevresindeki pasları doğru yapsak goller bulabilirdik. 10 kişi kaldığımızda da hücumda iyiydik. Rakibimizde 10 kişi kalınca yine hamlelerimiz oldu. Avantaj yakaladık tabii, ama bir şey kazanmadık henüz. Şimdiden rövanşı düşünmeye başladık" diye konuştu.

Zorlu bir fikstürden geçtiklerini söyleyen Okan Buruk, "Yedek kulübemiz geniş değil. Savunma anlamında hamle gücümüz azaldı. Aurier de biliyorsunuz milli takımdan geldi. Orada 7 maçta forma giydi. Son maç arka adalesinde çekme oldu. Ne zaman sahalara döneceğini bilmiyoruz. Yener hoca ikinci derece bir zorlama olduğunu söyledi" yorumunu yaptı.

Okan Buruk son olarak başarılı kurtarışlara imza atan Fernando Muslera'nın performansını överken galibiyet golünü atan Mauro Icardi için de "Harika bir gol attı" dedi.