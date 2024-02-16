Süper Lig heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar
Trendyol Süper Lig'de 26. hafta heyecanı başlıyor.

Süper Lig'de 26. haftanın heyecanı Kasımpaşa-Fatih Karagümrük maçı ile başlayacak Beşiktaş-Konyaspor ile bitecek.

Yeniçağ yazarları maçlar biter bitmez yazacak.

İşte haftanın programı:

CUMA

20.00 Kasımpaşa-Karagümrük: Mirza Şeker

CUMARTESİ

13.30 Antalyaspor-İstanbulspor: Eren Bozdaş

16.00 Hatayspor-Sivasspor: Volkan Aliakar

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Fatih Sabovic

PAZAR:

13.30 Alanyaspor-Adana Demirspor: Mirza Şeker

16.00 Gaziantep FK-Samsunspor: Volkan Aliakar

16.00 Pendikspor-Trabzonspor: Turgay Beşyıldız

19.00 Ankaragücü-Galatasaray: Sedat Kaya

PAZARTESİ:

20.00 Beşiktaş-Konyaspor: Gürel Yurttaş, Recep Çınar

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