Süper Lig heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Süper Lig'de 26. haftanın heyecanı Kasımpaşa-Fatih Karagümrük maçı ile başlayacak Beşiktaş-Konyaspor ile bitecek.
Yeniçağ yazarları maçlar biter bitmez yazacak.
İşte haftanın programı:
CUMA
20.00 Kasımpaşa-Karagümrük: Mirza Şeker
CUMARTESİ
13.30 Antalyaspor-İstanbulspor: Eren Bozdaş
16.00 Hatayspor-Sivasspor: Volkan Aliakar
19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Fatih Sabovic
PAZAR:
13.30 Alanyaspor-Adana Demirspor: Mirza Şeker
16.00 Gaziantep FK-Samsunspor: Volkan Aliakar
16.00 Pendikspor-Trabzonspor: Turgay Beşyıldız
19.00 Ankaragücü-Galatasaray: Sedat Kaya
PAZARTESİ:
20.00 Beşiktaş-Konyaspor: Gürel Yurttaş, Recep Çınar
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