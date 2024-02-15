Panathinaikos taraftarı takım otobüsünün önünü kesti. Fatih terim hayretler içinde kaldı

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Panathinaikos taraftarı takım otobüsünün önünü kesti. Fatih terim hayretler içinde kaldı
PAOK'u 1-0 mağlup eden Panathinaikos'ta taraftarlar sokaklara döküldü takım otobüsünü durdurdu.

Yunanistan Kupası yarı final ilk maçında Panathinaikos PAOK deplasmanına çıktı.

Touba Stadyumu'nda oynanan maçta yeşil-beyazlılar ev sahibi ekibi 1-0 mağlup etti.

Galibiyetin ardından konuşan Fatih Terim "takım olmanın koşullarını bugün çok iyi sahaya koydu takımım Ancak bir maç daha var, henüz turu geçmedik ama biz de seyircilerimizin önüne bir çıkalım hayırlısıyla" ifadelerini kullandı.

Öte yandan PAOK galibiyeti sonrası havalara uçan taraftarlar dönüş yolunda takım otobüsünün yolunu kesti.

Tezahüratlar ve marşlar söyleyen Yunan taraftarlar Fatih Terim'e ve oyunculara büyük sevgi gösterdi.

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