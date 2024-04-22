Takımı düşme potasındaki başkandan soyunma odasında görülmemiş hareket

Kaynak: Haber Merkezi
Takımı düşme potasındaki başkandan soyunma odasında görülmemiş hareket
Gaziantep FK'nın Başkanı Memik Yılmaz Kasımpaşa galibiyeti sonrası kendinden geçti.

Yılmaz, Kasımpaşa maçı sonrası soyunma odasında masanın üzerine çıkarak, futbolcular, teknik ekip ve yöneticilerin tezahüratları eşliğinde üçlü çektirdi.

Takımın son dönemdeki başarısız sonuçlarının ardından zor günler geçiren Yılmaz'ın coşkusu kameralara yansıdı.

Masada zıplayarak büyük sevinç yaşayan Memik Yılmaz'in görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK, evinde Kasımpaşa'yı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 yenmeyi başardı.

Gaziantep FK'ya 3 puanı getiren goller Alexandru Maxim ve Arda Kızıldağ'dan geldi.

Ligdeki 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran Gaziantep FK, 33 maç sonunda 34 puana yükseldi.

Üst üste 2. yenilgisini alan Kasımpaşa ise 3 maç sonunda 46 puanda kaldı.

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