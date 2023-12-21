Takımını sahadan çeken İstanbulspor Başkanı'ndan Büyükekşi'ye zehir gibi sözler

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor-Trabzonspor maçının 73. dakikasında takımı sahadan çeken İstanbul ekibinin Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile kulüp başkan yardımcısı Bayram Saral, meydana gelen olay sonrası toplantı düzenledi.

Düzenlediği basın toplantısında açıklamalar yapan Sarıalioğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile ilgili flaş ifadeler kullandı.

''FEDERASYONUN İSTİFA EDECEK YETKİSİ YOK!''

Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yönelik istifa beklentileri olduğuyla ilgili soru üzerine “Futbol federasyonu istifa etmez! Futbol federasyonu görevden alınır. Futbol federasyonun istifa edecek yetkisi yok.” sözlerini sarf etti.

Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun açıklamalarının diğer bölümler şu şekilde;

"İnip birini tokatlayacak durumum yok. Oyuncularıma, 'Gidin hakemden helallik alın.' dedim. Trabzonspor başkanını tebrik ettim. Onları da en iyi şekilde uğurladık. Trabzonspor biziz, başkası değil."

-"Bugün sakin kafayla aynı kararı verir miydiniz?" şeklindeki sorusuna, "Aynısını yapardım." cevabını verdi.

"İstanbulspor'un sahibiyiz ve elimizden geleni yapıyoruz. Bugün itibarıyla geriye dönük hiçbir yere 1 lira borcum yok. Gelecek borç listemiz cebimizde geziyoruz. Ceza gelmiş, küme düşmüşüz problem değil. Her takım için adalet olması lazım. Sonucu ne olursa olsun, hiç önemli değil. Tek özür dilemem gereken, sporcular ve teknik heyetimdir. Hepsinin bu maçta galip gelirlerse prim hakları vardı. Galip gelmişler gibi primlerini vereceğim."

"VAR eğer 5 dakikada karar veremiyorsa, 73. dakikada sahadan takımın çekilmesinin sorumlusu hakemler ve federasyondur, biz değiliz. Trabzonspor maçına denk gelmesi bir tesadüf. Kimse benden fazla Trabzonlu olmasın. Hiçbir Trabzonlu benden çok Trabzonlu ve Trabzonsporlu değildir."

"Saat 15.00'te aradılar, Müslüm Özmen ve başkanla konuştuk. Kendisini dinledim. Aday olduğu günden bugüne kadar ne düşünüyorsam, liglerle alakalı ne düşünüyorsam hepsini yine söyledim. Yüzüne söylemediğim hiçbir şeyi arkasından konuşmadım. Kulüp başkanlarının içinde ne konuştuysam, onları konuştum. Bugün aradılar, istediğiniz zaman gelebilirsiniz dediler."

"Ferhat Gündoğdu seçildiği zaman mutlu olmuştuk. Çünkü askeri disiplinle başarılı olacağına inanmıştık. Buraları planlayacağına inanmıştık. Sonuna kadar da arkasında durmuştuk. Değişmesinin yanlış olduğunu her yerde söyledim. Bugün bile çağrılıp değerlendirilmesi gereken bir MHK başkanı. O zamanki toplantılarda tüm kulüpler onu destekledi."

SARAL: TFF VE MHK'YE OLAN GÜVENİMİZİ TAMAMEN KAYBETTİK

Kulüp başkan yardımcısı Bayram Saral'ın ise açıklamaları şöyle;

"Bu durumdan en çok zarar gören kulübün İstanbulspor olduğu ve hakem hatalarından ötürü ciddi puan kayıplarına maruz kaldığımız aşikardır."

"Yaşanan tüm bu süreçte daha ligin ilk haftalarında hatalı hakem kararlarına ilişkin kötü gidişatı öngören başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu, TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'den randevu talebinde bulunmuş ancak ne acıdır ki Türk futbolunun en tepe noktasında bulunan sayın başkan, bugüne kadar randevu talebimize bir cevap vermemiştir. Amiyane tabirle, Türk futbolunun önemli paydaşlarından biri olan 97 yıllık çınarı İstanbulspor Kulübünü ve başkanımızı yok saymıştır.

Hakem hatalarına karşı tepkilerimizin TFF tarafından haftalarca göz ardı edilmesi ve bu durumun süreklilik arz etmesi nihayetinde camiamızda haklı bir gerginlik oluşmuş, dünkü bariz hakem hatası ise bardağı taşıran son damla olmuştur. Kulübümüzün sadece kendi maddi imkanları ile disiplinli bütçesinden ve sportmence yarışmasından asla taviz vermeyerek sürdürmekte olduğu lig mücadelesinde hemen hemen bütün kulüplerin ittifakla yakındığı sorunların ve hakem hatalarının mevcut TFF ile MHK yönetimlerince sona erdirilemeyeceğine, kulüplere ilişkin büyük-küçük, medya gücü olan-olmayan, sesi çok çıkan-az çıkan şeklindeki ayrımcılığın devam edeceğine ve artık bu hususların düzelmeyeceği yönünde kanaatimiz oluştuğu için onurlu ve vicdan sahibi spor adamı sorumluluğuyla, TFF ve MHK'ye olan güvenimizi tamamen kaybettiğimizi kamuoyuna bildiririz."