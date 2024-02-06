Taksi şoförünü müşterisi bıçakladı! Akıllara Oğuz Erge cinayeti geldi

Tedavisinin ardından taburcu olan Gezginç, “Araçta 3 müşteri vardı. Müşterilerden arka koltukta sağ tarafta oturan Emre A. ‘Artık taksiciler bize güvenmiyor’ dedi. Ben de ‘Doğrudur, ortalıkta çok fazla uyuşturucu bağımlısı dolu, paramızı alamıyoruz. Sıkıntı yaşıyoruz’ dedim. Bunun üzerine bana bıçakla saldırdı” dedi.

İzmir'de öldürülen taksici Oğuz Erge cinayetini akıllara getiren olay, saat 07.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi’nde meydana geldi. Taksici Ali Osman Gezginç, müşterisi Emre A.'nın bıçaklı saldırısında sağ göğsünden yaralandı. Vücudunda kesi oluşan Gezginç araçtan inmek isteyince, Emre A. bu kez de yumrukla saldırdı.

Ardından Gezginç’i zorlayarak inecekleri yere giden Emre A. ve 2 arkadaşı, araçtan inip uzaklaştı. Gezginç’in ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali Osman Gezginç hastaneye kaldırılırken Emre A. ise polis tarafından kısa sürede yakalandı.

‘ARTIK TAKSİCİLER BİZE GÜVENMİYOR’ DEDİ

Tedavisinin ardından taburcu olan Gezginç, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Saat 06.20 sıralarında İstanbul Caddesi üzerinde bulunan durakta sıra beklerken, bir kişi bindi. Yazır Mahallesi’ne gitmemi, söyledi. O bölgeye gittiğimizde de taksiye 2 arkadaşı daha bindi. Bu kez, Bosna Hersek Mahallesi’ne gitmemi söylediler.

Yolda müşterilerden 2’si uyuyor gibiydi, arka koltukta sağ tarafta oturan Emre A. ise ‘Artık taksiciler bize güvenmiyor’ dedi. Ben de bunun üzerine ‘Doğrudur, ortalıkta çok fazla uyuşturucu bağımlısı dolu, paramızı alamıyoruz. Sıkıntı yaşıyoruz.’ dedim. Bunun üzerine bana bıçakla saldırdı”.