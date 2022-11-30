Taksiciler Odası Başkanı'na canlı yayında tokat gibi yanıt: Ben aylardır bir taksiye binemedim kendimi köpek gibi hissediyorum

Gazeteci Fatih Altaylı'nın HaberTürk'te sunduğu TekeTek programında İstanbul'un taksi sorunu ele alındı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Trafik ve Araştırma Komisyonu üyesi Gencay Özcan'ın konuk olduğu programa Fatih Altaylı'nın tepkisi damga vurdu.

Eyüp Aksu'ya tepki gösteren Altaylı, "Aylardır taksiye binemedim. Kendimi o taksiciye yalvaran köpek gibi hissediyorum" dedi.

Hastane çıkışında taksi bulamadığını ve 4 kilometre yürümek zorunda kaldığını anlatan Fatih Altaylı, şöyle konuştu:

Boş meslektaşlarınız Türk vatandaşlarını almıyor. Önümden bomboş, geçiyor almıyor. Hastaneden çıktım kolumda serum iziyle, arabam yoktu taksiyle gitmiştim ne olur ne olmaz diye. Çıkışta taksi bulamadım evime 4 kilometre yürüdüm. Bir tanesi durmadı. Sizin meslektaşlarınız artık bizi adam yerine koymuyorlar. İstanbullulara köpeğe bakar gibi bakıyorlar.

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise Altaylı'ya şöyle yanıt verdi:

Biz almamayı, yakına gitmemeyi, aracın pisliğini, taksimetre açmamayı kesinlikle tasvip etmiyoruz. Size de katılıyoruz. Buradan hem Büyükşehir Belediyemize hem emniyetimize sesleniyorum. Denetimler sıklaşsın, bunlar cezasız kalmasın. Sizi götürmeyen bir vatandaş birincide uyarı almalı, ikincide ikaz edilmeli, üçüncüde kesinlikle meslekten ihraç edilmeli.