Yüzde 65 zam isteyen Taksiciler Odası Başkanı’ndan bir garip hesap. 'Biz toplu taşımadan ucuzuz'

Elips Haber'den Betül Vural'ın haberine göre, Geçtiğimiz Ağustos ayında UKOME kararıyla taksi tarifelerine zam yapılmış, indi-bindi 70 TL, açılış 19.17 TL, kilometre başına ücret ise 13.75 TL olmuştu. Zam kararından hoşnut olmayan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, taksi tarife ücretlerine yüzde 65 zam talebinde bulunduklarını açıkladı.

Taksi masraflarına gelen artışlar sebebiyle zam talebinde bulunduklarını vurgulayan Aksu, ‘’Akaryakıt, yedek parça, işçilik araç fiyatı gibi unsurlar zammı gerektiren nedenlerdir’’ dedi.

"BİZ TOPLU TAŞIMADAN UCUZUZ"

Zam talebinin vatandaşlarda nasıl bir karşılık bulduğunu aktaran Aksu, ‘’Vatandaşlar, ‘İstanbul’da taksimetre ücretleri çok ucuz’ diyorlar, normal karşılıyorlar. Biz toplu taşımadan ucuzuz’’ ifadelerini kullandı. Zam talebi kabul edilmezse izlenecek yolun ‘heyetle anlaşmak’ olduğunu söyleyen Aksu, ‘’Zaten bir şekilde Aralık ayında zam getireceklerini ifade ettiler’’ şeklinde konuştu.

Taksicilerin, zamların yanı sıra yaşadığı sorunlara da değinen Aksu, ‘’ÖTV muafiyetinin sağlanması, SGK’ların devlet destekli ödenmesi gibi taleplerimiz de var’’ dedi.

‘’MARTI, KORSAN TAŞIMACILIK YAPMAKTADIR’’

Aynı yöne giden sürücülerle yolcuları buluşturan Martı TAG uygulaması hakkında görüşlerini de paylaşan Aksu, taksicilerin ‘yasa dışı korsan taşımacılığı’ suçlaması yaptığı uygulamaya ilişkin şunları söyledi:

‘’Konuyu yargıya taşıdık. 12 Ocak’ta duruşmamız var. Bu firma hiçbir kurumdan izin almadan korsan taşımacılık yapmaktadır.’’