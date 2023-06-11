Türk kadınına hakaret eden Suriyeliden yeni skandal. Kalaşnikof ile şarjör boşalttı

Şanlıurfa'da yaşadığını iddia eden Suriyeli, arabasının camından Kalaşnikof tüfek ile rastgele ateş etti. Aynı Suriyelinin daha önce de "CHP'li kadınların 4-5 kocası var" diyerek provokasyonda bulunduğu ortaya çıktı

Türk kadınına hakaret eden Suriyeliden yeni skandal. Kalaşnikof ile şarjör boşalttı

Editör: Osman Can Erok

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Suriyelinin videoyu Türkiye – Suriye sınırına yakın bir noktada çektiği belirtildi.

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AKS-74u yani "Kısa Kalaşnikof" olarak bilinen otomatik tüfekle seyir halindeki arabasının camından ateş eden Suriyeli, videonun ortaya çıkması üzerine TikTok hesabını gizledi.

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DAHA ÖNCE DE PROVOKASYONDA BULUNDU

TikTok'ta a_ahmet_guney ve a.ahmet.guney kullanıcı adları ile paylaşımlar yapan Suriyeli, daha önce de CHP'ye oy veren kadınları hedef almştı: "CHP'li kadınların 4-5 tane kocası var kimse onlara bir şey demiyor. Orijinal kocaları var bir de 4-5 tane ayrı kocaları var."

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