Türk kadınına hakaret eden Suriyeliden yeni skandal. Kalaşnikof ile şarjör boşalttı

Editör: Osman Can Erok

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Suriyelinin videoyu Türkiye – Suriye sınırına yakın bir noktada çektiği belirtildi.

AKS-74u yani "Kısa Kalaşnikof" olarak bilinen otomatik tüfekle seyir halindeki arabasının camından ateş eden Suriyeli, videonun ortaya çıkması üzerine TikTok hesabını gizledi.

DAHA ÖNCE DE PROVOKASYONDA BULUNDU

TikTok'ta a_ahmet_guney ve a.ahmet.guney kullanıcı adları ile paylaşımlar yapan Suriyeli, daha önce de CHP'ye oy veren kadınları hedef almştı: "CHP'li kadınların 4-5 tane kocası var kimse onlara bir şey demiyor. Orijinal kocaları var bir de 4-5 tane ayrı kocaları var."