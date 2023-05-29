Taliban ve Hamas’tan Erdoğan’a tebrik mesajları. ‘Dost ve kardeş ülke’ vurgusu

Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda tekrar Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'a Hamas ve Afganistan'daki Taliban yönetiminden tebrik mesajları geldi.

Taliban ve Hamas’tan Erdoğan’a tebrik mesajları. ‘Dost ve kardeş ülke’ vurgusu

Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda tekrar Cumhurbaşkanı seçilen AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yabancı liderlerden ilk tebrik telefonları gelirken Hamas ve Afganistan'daki Taliban yönetimi de Erdoğan için tebrik mesajı yayımladı.

Radikal İslamcı Taliban'ın yönetimindeki Afganistan'ın Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Afganistan ve Türkiye halkları arasındaki din birliği, kardeşlik ve dostluğun sürekli olması gerektiği" ifade edildi. Yayınlanan mesajda Türkiye, “dost ve kardeş ülke” olarak tanımlandı.

Hamas'tan yapılan açıklamada da Erdoğan'ın yanı sıra Türk halkı da, "demokratik süreçteki başarısı" nedeniyle tebrik edildi.

Açıklamada, "Filistin direniş hareketi Erdoğan'ın tarihi zaferinin Türkiye'nin Arap ve Müslüman dünyasıyla bağlarını sağlamlaştırması, bölgesel ve uluslararası itibarını güçlendirmesi ve dünyadaki adalet sorunlarını sahiplenmesi için yeni bir başlangıç noktası olmasını umuyor" denildi.

Hamas, bu adalet sorunları arasında en öne çıkanın, "Filistin halkının başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurması" olduğunu ifade etti.

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