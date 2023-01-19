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Taliban'dan kadınlara bir engel daha: Erkek doktora gitmek yasak

Taliban, Afganistan’da kadınların üniversiteye gitmesini ve çalışmasını yasaklamasının ardından son olarak kadınların erkek doktora gitmesini de yasakladı. 

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 13:02
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Taliban'dan bir yasak daha: Kadınlar erkek doktora gidemeyecek

Taliban'dan kadınlara bir engel daha: Erkek doktora gitmek yasak
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Afganistan'da Ağustos 2021'de kontrolü ele geçiren Taliban, kadınlara yönelik bir yasak daha getirdi. 

Son olarak Taliban'ın kadın hastalara erkek doktorların bakmasını yasakladığı ifade edildi.

ERKEK DOKTORLAR ‘KADIN HASTA’ KABUL ETMEYECEK

Yerel basında yer alan haberlere göre, Belh vilayetinde erkek doktorların kadın hasta kabul etmemeleri, kadın doktorlarının da erkek hasta kabul etmemeleri talimatı verildi.

Taliban'ın Belh Vilayeti İşleri Müdürlüğü'nün yaptığı bir açıklamada, "kadın ve erkek sağlık çalışanlarının çalışma odalarının ayrılması gerektiği" de belirtildi.

KADINLAR 'KADIN' DOKTORLARDAN RANDEVU ALACAK 

Açıklamada, erkek hastaların erkek doktorlara, kadın hastaların da kadın doktorlardan randevu alması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, erkeklerin kadın hastaların bulunduğu odalara girmesinin kesinlikle yasak olduğu dile getirildi.

Diğer yandan, pek çok kurumda kadınların çalışmasına kısıtlama getirilirken, kadın hastaların kadın doktor bulabilme imkanı da tartışma konusu oldu.

Taliban'ın kadınlara yönelik yasakları şöyle:

Aralık ayının sonunda, Taliban hükümet sözcüsü, kadınların Afganistan'daki özel ve devlet üniversitelerine girmelerinin bir sonraki duyuruya kadar yasaklandığını açıklamıştı.

Taliban daha önce kadınlara şehir dışına tek başına seyahat yasağı getirmiş, kamunun büyük bir bölümünde kadınların çalışmalarını da engellemişti.

Kadınların başkent Kabil'de eğlence parkı ve bahçelere gitmelerine de yasak getirilmişti.

Taliban geçtiğimiz günlerde, başkent Kabil'deki kadın giyim mağazalarının vitrininde bulunan mankenlere de kısıtlama getirmişti.

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istanbul
19.01.2023 14:24
altas ben sana en az 10 hadis gosterim 6 ve 9 yas olduguna dair.sen yaz buraya hangi hadis araplarin ergenlik çagindan sonra yaslari hesapladiklarini.givirtmalarla, retoriklerle olmuyor . temel curuk  
 
Deli Türk
19.01.2023 14:13
Allah CC nin niye süper güç olmayı ABD ve Avrupaya nasip ettiğini daha iyi anlıyorum..Şüphesiz Allah kime ne vereceğini en iyi bilendir  
 
istanbul
19.01.2023 14:10
burada islamin oz kaynaklarini (kutibbi sitteyi) kabul etmeyenler, gidin 2000 li yillarin sehlerin, ilahiyatcilarinin guzellemelerini kaynak alin daha tarihi olur demi . masallah masallah.  
 
TÜM YORUMLAR (28)
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