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Afgan kadın milletvekili öldürüldü

Afganistan'ın kadın milletvekili Mürsel Nebizade evinde vurularak öldürüldü. Nebizade, Afganistan’ı terk etmeyen az sayıdaki kadın milletvekillerinden biriydi.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 12:40
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Afgan kadın milletvekili Mürsel Nebizade öldürüldü

Afgan kadın milletvekili öldürüldü
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Taliban'ın 2021'de iktidarı ele geçirmesinden önce milletvekilliği yapan kadın Mürsel Nebizade'ye başkent Kabil'deki evinde saldırı düzenlendi.

Kimliği belirsiz bir kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 32 yaşındaki Nebizade ile birlikte koruması da hayatını kaybetti.

Kardeşi ve diğer koruması ise saldırıda yaralandı.

Öldürülen vekil Nebizade, Taliban'ın iktidara gelmesinden sonra ülkeyi terk etmeyen az sayıda kadın siyasetçi arasındaydı.

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, olayla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.

Nebizade, 2018'de Kabil'den milletvekili seçilmiş ve Taliban iktidarına kadar görev yapmıştı.

Meclis Savunma Komisyonu üyesi olan Nebizade'nin ölümü, eski çalışma arkadaşları tarafından da üzüntüyle karşılandı.

Nebizade'nin, Taliban sonrası ülkeyi terk etmeyi reddettiği hatırlatıldı.

Eski milletvekillerinden Mariam Solaimankhil, "O gerçek bir öncüydü. Güçlü, inandığı şeyler için sesini yükselten bir kadındı" dedi.

Avrupa Parlamentosu üyesi Hannah Neumann, "Üzgünüm, sinirliyim ve tüm dünyanın bilmesini istiyorum. O karanlıkta öldürülmüş olabilir ama Taliban, cinsel ayrımcılık sistemini güpegündüz kurdu" ifadelerini kullandı.

Taliban'ın 2021'in Ağustos ayında ülke yönetimi ele almasıyla, kadınların temel hakları büyük ölçüde ellerinden alındı.

Tüm eğitim kademelerinden dışlanan kadınların, siyasette de temsil gücü kalmadı.

Üst düzey görevlerde yer alan kadınlar Taliban'ın 2021'de Afganistan'da yeniden yönetimi ele geçirmesi sonrası büyük ölçüde ülkeyi terk etti. (BBC)

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vatandaş
16.01.2023 13:13
bu örnekleri gördükçe başımıza gelicek şeyler den çok korkuyorum !!!!!  
 
Vatandaş
16.01.2023 13:11
Huuu akp’li başörtülü kadınlar bu habeti iyi analiz edin. Katil siyasal islamcılar sizi de kesecekler. Bunlara inanmayın  
 
Bizim ülkemizde mi olmuş
16.01.2023 12:44
aynısı, tıpkısı, benzeri gibi.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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