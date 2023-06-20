Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'nun yarınki toplantısını işaret etti, CHP'ye oy veren herkese böyle seslendi

Özcan, CHP üyeleri ve seçmenlerinin il başkanlarını arayarak halkın görüşlerini aktarmalarını istedi. Özcan, "İl Başkanlarımız yarın Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na gerçekleri cesurca ve özgürce söyleyebilmeli ve 'Kral çıplak' diyebilmelidir. Genel Başkanımızın gerçekleri İl Başkanlarımızdan duyması en doğal hakkıdır." dedi.

“KRAL ÇIPLAK”

Tanju Özcan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı “Yarın Ankara’da Sayın Genel Başkan’ın başkanlığında CHP İl Başkanları toplantısı yapılacak. Tüm CHP’li üyelere ve CHP’ye oy veren vatandaşlarıma sesleniyorum; lütfen bu akşam herkes kendi ilindeki CHP İl Başkanı’nı arasın ve halkın düşüncelerini paylaşsın. Onlar da sizden aldıkları cesaretle yarın Sayın Genel Başkan’a düşüncelerini cesurca ve özgürce ifade edip “Kral çıplak” diyebilsinler. Gerçekleri İl Başkanlarından dinlemek Sayın Genel Başkan’ın en doğal hakkıdır.”

“ANA KONUSUNUN 14 MAYIS'TAKİ SEÇİMLER”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yerel yönetimlerden sorumlu olduğunu ve 25 Mart Cumartesi günü Ankara'da partisinin tüm belediye başkanlarıyla bir araya geleceğini duyurdu. Toplantının başkanlığını CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yapacak. Torun, toplantının ana konusunun 14 Mayıs'taki seçimler olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, şunları söyledi: "Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanları Toplantımızı, 25 Mart Cumartesi günü, Cumhurbaşkanı adayımız, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında, Ankara'da Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde gerçekleştireceğiz. Toplantımızın tek gündemini 14 Mayıs seçimleri oluşturacak.”