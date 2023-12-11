Tanju Özcan sığınmacıların tabelasını alaşağı etti. 'Bizden habersiz Bolu'da kimse tabela asamaz'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Afganistan Gençleri Sosyal Kültürel ve Yardımlaşma Derneği adlı derneğin önüne giderek zabıta ekiplerine derneğin tabelasını söktürdü.

KAYNAK: DHA
Tanju Özcan sığınmacıların tabelasını alaşağı etti. 'Bizden habersiz Bolu'da kimse tabela asamaz'

Bolu Belediye Başkanı CHP’li Tanju Özcan, Afgan geçici sığınmacılar tarafından kurulduğu belirtilen derneğin tabelasını, bina önüne gelerek zabıta ekiplerine indirtti.

tanju-ozcan-afgan-siginmacilarin-kurdugu-dernegin-tabelasini-soktu-8450-dhaphoto3.jpgBİZZAT DERNEĞİN ÖNÜNE GELDİ

Semerkant Mahallesi'nde bulunan Bolu Afganistan Gençleri Sosyal Kültürel ve Yardımlaşma Derneği'ne giden Başkan Özcan, telefonla Zabıta Müdürünü arayarak bulunduğu yere ekiplerin gelmesi talimatını verdi. Dernek binasında kimsenin olmadığı dakikalarda Başkan Özcan’ın talimatıyla zabıta ekipleri binaya asılı olan dernek tabelasını söktü.

tanju-ozcan-afgan-siginmacilarin-kurdugu-dernegin-tabelasini-soktu-8450-dhaphoto1.jpg"KİM İZİN VERİRSE VERSİN BU TÜR TABELALARI BURADA TUTMAYACAĞIM"

Kendisinden habersiz kimsenin Bolu’da Arapça tabela asamayacağını belirten Başkan Özcan, "Ben görevde olduğum sürece, bizden habersiz Bolu’da hiç kimse bu tür tabelalar asamaz, asamayacak. Bu şehirde, Arapça tabela asılmasına ve geçici sığınmacıların bu şekilde bir araya gelmesine izin vermeyeceğim. Ben zaten bunların bir araya gelmesine karşıyım. Bu derneğe Valilik Dernekler Masası izin vermişse biz niye mücadele ediyoruz. Kim izin verirse versin bu tür tabelaları burada tutmayacağım. Bizden habersiz Bolu’da kimse tabela asamaz. Bunu açanlar izin verenler gelsin tabelayı benden istesin” dedi.

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SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Özcan, derneğin önüne geldiği ve zabıta ekiplerini arayarak derneğin önüne çağırdığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Özcan, paylaşımında "Ben görevde olduğum sürece, bizden habersiz Bolu’da hiç kimse bu tür tabelalar asamaz, asamayacak.

Bu şehirde, Arapça tabela asılmasına ve “Geçici Sığınmacıların” bu şekilde bir araya gelmesine izin vermeyeceğim. Bu tabelayı buraya asanlar gelsin bakalım benden bunu bir istesin." ifadelerini kullandı.

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