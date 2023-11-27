Tanju Özcan'ın CHP'ye dönüş talebi kabul edildi

CHP MYK'dan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için karar çıktı. Partiden ihraç edilen Özcan'ın dönüş talebi kabul edildi. Nihai karar ise Parti Meclisi'nden çıkacak

KAYNAK: Haber Merkezi
Tanju Özcan'ın CHP'ye dönüş talebi kabul edildi

CHP Yüksek Disiplin Kurulunca 26 Temmuz'da partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da 15 Kasım'da yeniden partiye dönmek için dilekçe vermişti. CHP, MYK ve Parti Meclisi bugün yapacağı toplantılarla bu talebin de görüşüleceğini açıklanmıştı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bugün saat 11.00'de toplandı. Toplantıda daha önce partiden ilişiği kesilenlerin af talepleri ele alındı.

BirGün'de yer alan bilgiye göre, CHP MYK, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiye geri dönme talebini kabul etti. Son kararı CHP Parti Meclisi verecek.

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