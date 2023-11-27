Son Dakika... Tanju Özcan CHP'ye geri döndü

CHP Parti Meclisi (PM) partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiye geri dönmesine karar verdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Son Dakika... Tanju Özcan CHP'ye geri döndü

CHP Genel Başkan Özgür Özel "Herkesi baba ocağına davet ediyoruz." demişti.

CHP MYK toplantısında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiye geri dönüş talebi değerlendirildi.

Parti Meclisi, Özcan'ın geri dönmesine karar verdi.

"HELALLİK İSTİYORUM"


Özcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partiye geri dönüşünün resmi olarak başladığını duyurdu.

Özcan, "Biraz önce ‘Baba Evine’ dönüş talebim ile ilgili konunun bugün CHP MYK’sı ve Parti Meclisi’nin gündemine geleceğini memnuniyetle öğrendim. Yaşanan bu süreçte başarı odaklı bir siyasetçi olarak, paylaşımlarım ve söylemlerim sebebiyle istemeden kırdığım ve üzdüğüm partililerimizden helallik istiyorum." dedi.

DİLEKÇE VERMİŞTİ

Özcan, partiye yeniden üyeliği için dilekçe vermişti.

CHP'ye geri dönmesi halinde Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde adaylık düşünüp düşünmediği sorulan Özcan, "Tabii, ben ihraç edildiğim zaman da başka bir partiden aday olmayacağımı, ya Cumhuriyet Halk Partisi'nden ya da bağımsız olarak yoluma devam edeceğimi söylemiştim." ifadelerini kullanmıştı.

Öne Çıkanlar
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 1 Aralık Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 1 Aralık Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Son Haberler
Bir hoca küçük çocuklara yaptığı konuşmayla gündem oldu: "Köpek bakılan evde bereket, huzur olmaz" Gündem
Bir hoca küçük çocuklara yaptığı konuşmayla gündem oldu: "Köpek bakılan evde bereket, huzur olmaz"
Sinop’taki trafik kazasında 1 kişi yaralandı Gündem
Sinop’taki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Ercan ne demek? Ercan isminin anlamı nedir? Gündem
Ercan ne demek? Ercan isminin anlamı nedir?
Erhan ne demek? Erhan isminin anlamı nedir? Gündem
Erhan ne demek? Erhan isminin anlamı nedir?
En hızlı kilo nasıl verilmeli Sağlık
En hızlı kilo nasıl verilmeli
Rusya Merkez Bankası dövizle işlemlere yeniden başlayacak Dünya
Rusya Merkez Bankası dövizle işlemlere yeniden başlayacak
Şırnak’ta terör operasyonunda 24 gözaltı Gündem
Şırnak’ta terör operasyonunda 24 gözaltı