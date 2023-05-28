Tanju Özcan CHP'nin başına geçmesi gereken kişiyi açıkladı. Ortalık toz duman oldu

Özcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanlış yönlendirildiğini öne sürdü.



Kılıçdaroğlu’na emekleri için teşekkür eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



“Sayın Kılıçdaroğlu’na emekleri için teşekkür ederiz, ama kendisini yanıltan, özellikle ilk turda yanlış yönlendiren, ‘o gitsin de biz gelelim’ diyen 3-5 zavallı, kendi menfaatlerini, ülke menfaatlerinin önüne koyan, yakın çevresindeki yalaka takım kaybetmiş ve ettirmiştir. Tarihi çağrımdır! Sayın İmamoğlu derhal CHP’nin başına geçmelidir. Nokta.”