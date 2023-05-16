Kılıçdaroğlu'ndan depremzedeler açıklaması. Deprem bölgesindeki seçim sonuçları tartışma yaratmıştı

Seçim sonrası deprem bölgesinde AKP'nin yüksek oy olmasına sert tepkiler gösterilince, Kılıçdaroğlu'ndan "Hiçbir siyaset o insanların kalbini kırmaya değmez" mesajı geldi ve bu tarz mesajlar atanları uyardı.

Kılıçdaroğlu'ndan depremzedeler açıklaması. Deprem bölgesindeki seçim sonuçları tartışma yaratmıştı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığı kesinleşirken, vatandaşlar verilen oylara ve hangi partilere gittiği yönünde yorumlarda bulunmaya devam ediyor.

Özellikle Millet İttifakı'na oy veren ve Kahramanmaraş'taki depremzedelere yardımda bulunduğunu söyleyen bazı vatandaşlar buradan yayılan kutlama görüntülerine ve AKP'ye çok sayıda oy çıkmasına tepki gösterdi.

İçlerinden küçük bir kısmı tepkisini saygısızlık boyutuna çekince de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir uyarı geldi.

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Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından söz konusu mesajlara dair şu notu iletti:

"Lütfen deprem bölgesi insanımıza söyleyeceğimiz her şeyde, 10 düşünelim 1 diyelim. Hiçbir siyaset o insanların kalbini kırmaya değmez. Her bir vatandaşımız, hele hele depremzedelerimiz, politik tercihi ne olursa olsun benim başımın üstündedir."

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