Tank paleti satın alan Katar'a dev kıyak. Araplara kıyağın en büyüğü yapıldı

Katarlılara yapılan kıyaklara bir yenisi daha eklendi. Ticaret Bakanlığı, bir şirkete "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi. Peki o şirketin adı neydi? Yanıt: BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ. Peki BMC kimin ve nereyi işletiyor. Hemen akıllara Katar'a satılan Sakarya Arifiye'deki Tank Palet fabrikası geliyor. BMC, Tank Paleti işletiyor. Sahibi kim sorusunun yanıtı ise Katar Silahlı Kuvvetleri. Böylece Katarlılara büyük bir kıyak yapılmış oldu.

DÖRT SATIRLIK HABER ŞÖYLE

Ticaret Bakanlığı, bir şirkete daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi.

Bakanlığın, Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla bu yıl "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verilen toplam 83 şirkete BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ de eklendi.

Böylece, dış ticaret sermaye şirketi statüsü verilen şirket sayısı 84'e çıktı.

TANK PALET FABRİKASI

Haber dört satırdan oluşurken, hikayenin arka tarafı çok çok önemli. Çünkü BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'de Ethem Sancak hisselerini Katarlılara satmıştı...Tank Palet BMC'nin olduğuna göre Katarlılar hem Tank Paletin hem de BMC'nin sahibi. Şirketin dış ticaret sermayeli şirket statüsüne alınmasıyla birlikte çok büyük kıyaklardan yararlanacak

İŞTE ARAPLARA YAPILAN KIYAKLAR

BMC'nin dış ticaret şirketi statüsünde geçmesiyle birlikte, TCMB'den kredi alırken, büyük önceliklerden yararlanacak. Düşük faizli kredi alırken, Türkler'den önceliklik olacak. Bunun yanında ise KDV ve Vergi iadesi alacaklar.