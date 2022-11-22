23 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bir tarih yanıp kül oldu

Bolu’da tarihi köy evi alevlere teslim oldu. Yangını çaresizce izleyen ev sahibi ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 23:54
Takip Et

Tarihi köy evi alev alev yandı

Bir tarih yanıp kül oldu
+
Aa
-

Yangın, Mudurnu ilçesi Yenice Şıhlar köyünde yer alan tarihi köy evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesure Dikilitaş’a ait köy evinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden Mesure Dikilitaş ve komşuları evde bulunan çocukları da alarak panikle dışarı çıktı. 

EV KULLANILMAZ HALE GELDİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen ve evin tamamına yayılan yangını söndürmek için çalışma başlattı.

 Evin yanışını çaresiz gözlerle izleyen Dikilitaş ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri, sinir krizi geçiren kadına müdahale ederken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında kontrol altına alındı. Yangın neticesinde ev kullanılmaz hale geldi. (İHA)

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
1
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
2
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
﻿Tokat'ta ilginç yasak: Süpürülmesi yasaklandı
3
﻿Tokat'ta ilginç yasak: Süpürülmesi yasaklandı
﻿Tokat'ta ilginç yasak: Süpürülmesi yasaklandı
﻿Kobra Murat evinin kapılarını açtı. Kızının altınları görenlerin ağzını açık bıraktı
4
﻿Kobra Murat evinin kapılarını açtı. Kızının altınları görenlerin ağzını açık bıraktı
﻿Kobra Murat evinin kapılarını açtı. Kızının altınları görenlerin ağzını açık bıraktı
﻿Fiyatı duyanlar kuyruğa girdi... 'Günahım çok' dedi, Türkiye'nin en ucuz ekmeğini satmaya başladı
5
﻿Fiyatı duyanlar kuyruğa girdi... 'Günahım çok' dedi, Türkiye'nin en ucuz ekmeğini satmaya başladı
﻿Fiyatı duyanlar kuyruğa girdi... 'Günahım çok' dedi, Türkiye'nin en ucuz ekmeğini satmaya başladı
﻿Emeklinin kurşun gibi sözlerle geçim isyanı. Siz de hiç vicdan yok mu
6
﻿Emeklinin kurşun gibi sözlerle geçim isyanı. Siz de hiç vicdan yok mu
﻿Emeklinin kurşun gibi sözlerle geçim isyanı. Siz de hiç vicdan yok mu
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın "Nah alırsın" sözlerinin altında yatan sebebi açıkladı
7
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın "Nah alırsın" sözlerinin altında yatan sebebi açıkladı
﻿Bir tarih yanıp kül oldu
﻿Bir tarih yanıp kül oldu
﻿Bir tarih yanıp kül oldu
﻿Pitbullu saldırıya uğradı...Kolları parçalandı, ölümden döndü
﻿Pitbullu saldırıya uğradı...Kolları parçalandı, ölümden döndü
﻿Pitbullu saldırıya uğradı...Kolları parçalandı, ölümden döndü
﻿Biden'ın torunu, eşiyle Beyaz Saray'a taşındı
﻿Biden'ın torunu, eşiyle Beyaz Saray'a taşındı
﻿Biden'ın torunu, eşiyle Beyaz Saray'a taşındı
﻿Çöpe atılan çuvaldan yavru köpekler çıktı
﻿Çöpe atılan çuvaldan yavru köpekler çıktı
﻿Çöpe atılan çuvaldan yavru köpekler çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.