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  • Bakanlık tarikatta 6 yaşında evlendirilen H.K.G.'nin isteğini kabul etti

Bakanlık tarikatta 6 yaşında evlendirilen H.K.G.'nin isteğini kabul etti

6 yaşındayken tarikatta evlendirilen H.K.G.'nin tüm kimlik bilgileri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebiyle değiştirildi.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 11:11
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Tarikatta 6 yaşında evlendirilen kadının talebini Bakanlık onayladı

Bakanlık tarikatta 6 yaşında evlendirilen H.K.G.'nin isteğini kabul etti
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Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, H.K.G.‘nin talebi doğrultusunda tüm kimlik bilgilerinin değiştirildiğini söyledi.

Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in Kızı H.K.G.’nin altı yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli ile “evlendirilerek” cinsel istismara maruz bırakılması üzerine kurulan Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu, AKP Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında üçüncü kez toplandı.

Toplantıda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, H.K.G’nin tüm kimlik bilgilerinin değiştirildiğini söyledi.

Gülser Ustaoğlu, “H.K.G.’nin talebi doğrultusun da mevcut tedbirlerin kadın ve çocuğun korunması noktasında yetersiz kaldığını anladığımız için de 6284 sayılı Kanun kapsamında kimlik bilgi ve belgelerinin süresiz olarak değiştirilmesini de sağladık mağdur kadınımızın.” dedi.

NE OLMUŞTU?
İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G., babasının kendisini 6 yaşında imam nikahıyla evlendirdiğini ve her gün cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. 10 yıl önce üzeri örtülen istismar, H.K.G.’nin mücadelesi sonucunda yargıya taşındı.

Birgün yazarı Timur Soykan, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin maruz kaldığını iddia ettiği cinsel istismar skandalını köşesine taşıdı. H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirildiği ve cinselliğin kendisine bir oyun gibi öğretildiğini aktaran Soykan, cinsel istimar mağduru kadının şikayetçi olduğunu belirtti.

10 YIL ÖNCE ÜZERİ ÖRTÜLDÜ
H.K.G., evlendirildiği dönemdeki fotoğrafları, kendisine cinsel istismar uygulayan kişinin ses kaydını ve kemik yaşının tespitinde yapılan sahteciliğin belgelerini savcılığa sundu. 10 yıl önce üzerine örtülen istismar olayı, H.K.G.’nin mücadelesi sonucunda yargıya taşındı.

İLK DURUŞMA 30 OCAK’TA
Öte yandan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatma Gümüşel’in 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

H.K.G’nin 'evlendirildiği' İstekli hakkında ise 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' ve 'cinsel saldırı' suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası talep ediliyor.

Gümüşel ve İstekli tutuklu bulunurken davanın ilk duruşması 30 Ocak’ta görülecek.

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Selin Sezer
27.01.2023 11:24
CANIM ÜLKEM, TÜRKİYE'M azınlıklar birbirlerini harika ağırladılar ve laz, iranlı, ıraklı, hindistanlı, ermenistanlılar kendi kültürleriyle birleşik devleti kurmak üzereler, dünya yahudi desteğiyle.  
 
HANEFİ
27.01.2023 11:19
sakalı uzun olanlar ahmak olurmuş. bu dini bir sözdür. bunlar cemaat değil CERAHATtir. tarikat değil TAHRİBATtır. asıl görevleri müslümanın çocuğuna kuranı ilmihali vatan-millet sevgisini öğretmek tir  
 
adem
27.01.2023 11:16
ülkemizde islam dinini yıkmak yozlaştırmak için bunun gibi tarikat ve dernekler kurdurtturuluyor amaçları müslümanlığı müslümanlara yıktırmaktır  
 
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