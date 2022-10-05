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  • Villa ya da otel inşaatları yapan şirkete hibe. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destek Kurumu bakın kimleri kalkındırdı

Villa ya da otel inşaatları yapan şirkete hibe. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destek Kurumu bakın kimleri kalkındırdı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destek Kurumu’nun, fason üretim gerçekleştiren bir işletmeye hibe desteği sağladığı açığa çıktı. Kurumun ayrıca kırsaldaki nüfusun şehre kaymasına neden olduğu belirlendi.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 12:27
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destek Kurumu’nun, fason üretim gerçekleştiren bir işletmeye hibe desteği sağladığı açığa çıktı. Villa ya da otel inşaatları yapan şirkete hibe

Villa ya da otel inşaatları yapan şirkete hibe. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destek Kurumu bakın kimleri kalkındırdı
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2007 yılında, “Türkiye’de kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına destek sağlamak” amacıyla kurulan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun mali hesapları mercek altına alındı. Yerinde yapılan denetimlerde dikkati çekici bulgular yakalandı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun, “Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler Desteği” kapsamında fason ve endüstriyel üretim yapan işletmeleri desteklediği tespit edildi. Kurumun, kırsaldaki nüfusun şehre kaymasına neden olacak faaliyetler gerçekleştirdiği öğrenildi.

AMAÇ DIŞI KULLANIM

Birgün Gazetesi’nden Mustaga Bildircin’in haberine göre, kurumun, “Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler Desteği” projesini yürüten il koordinatörlüklerinin hesapları incelendi. Projenin uygulanmasında ciddi hatalar yapıldığı ve AB fonları ile birlikte eş finansman modeli gereğince ulusal bütçeden verilen desteklerin, amacı dışındaki alanlarda yapılan yatırımlarda kullandırıldığı anlaşıldı.

Destek verilen firmaların büyük bölümünün Denizli OSB’de yer alan firmalar olduğu ve bu firmaların, aldığı destek ile çoğunluğu yabancı menşeli olan makinalarda üretim yaparak havlu ve bornoz üreticilerine tedarik desteği sağladığı fark edildi. Yerinde incelemelerde bulunan Sayıştay denetçisi, “Burada yapılan üretimin, tüm yönleri ile endüstriyel bir üretim olduğunu söylemekte hiçbir beis bulunmamaktadır” tespiti ile skandala dikkati çekti. Kurumun, villa ya da otel inşaatlarına özel siparişler için çalışan bir işletmeye de hibe desteği sağladığı belirtildi.

KIRSALDAN KENTE

Proje kapsamındaki skandallar bunlarla da sınırlı kalmadı. Paşabahçe’nin de aralarında olduğu büyük markalara fason üretim gerçekleştirilen ve “Cam eşya” alanında faaliyet gösteren bir işletmenin de hibeden yararlandırıldığı bildirildi. Desteğe konu faaliyetlerin sürdürüldüğü alanların önemli bir bölümünün gerçek anlamda kırsal alan olmadığını vurgulayan denetçi, “İşte bu sebeple, desteklerle artırılan istihdam ile gerçek anlamda kırsal sayılacak yerlerdeki nüfusun buralara kaymasına yol açıldığını söylemek hatalı bir tespit olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

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Fehmi Tarık
5.10.2022 13:08
akp ve mhp seçmeni, sizler hiç Antalya'ya, Muğla'ya gittiniz mi? Gitmediyseniz neden? Orası da senin ülken. Sizler hiç AHZAP Suresinden başlayıp yüce Kuran'ı okudunuz mu? Okumadınızsa neden?  
 
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