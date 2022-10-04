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Hazine garantili projelerde günlük borç 760 milyon TL. Yandaşları zengin eden

İktidar partisi AKP, Hazine garantili projelerde toplam borcu günlük 760 milyon TL’ye denk düşen 278 milyar TL’ye çıkardı. İktidar ayrıca geçtiğimiz yıl uluslararası kuruluşlardan alınan hibe tutarını tablolarda 7 milyar TL eksik gösterdi.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 12:11
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AKP Hazine garantili projelerde toplam borcu günlük 760 milyon TL’ye denk düşen 278 milyar TL’ye yükseltti. Yandaşları zengin eden

Hazine garantili projelerde günlük borç 760 milyon TL. Yandaşları zengin eden
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Kamu kurumlarının ekonomik bağımsızlıklarını yok eden, kamuyu israf harcamalarına alıştıran ve yandaşlarını zengin etmek için “Hazine garantili projelere” yoğunluk veren iktidar partisi, hem hoyrat harcamalardan hem de bütçede açık çıkarmaktan vazgeçmiyor.

Birgün Gazetesi’nden Hüseyin Şimşek’in haberine göre, muhalefetin tüm itirazlarına rağmen projeleri kamu kaynakları ile hayata geçirmek yerine yandaşa yaptıran, daha sonra da projelere Hazine garantisi ödeyen iktidar, tüm borcu ödemek yerine ülkenin günlük borcunu 760 milyon TL’ye yükseltti. Sayıştay verilerine göre, Hazine garantili projeler için 2020 yılından 2021 yılına girişle birlikte devredilen borç stoku 151 milyar 319 milyon 270 bin TL oldu. Bu borcu yıl boyunca azaltması gereken iktidar partisi, bunun yerine 2021 yılında 33 milyar 654 milyon TL’lik yeni garanti anlaşmalarına daha imza attı.

BORCUN DÖRT KATI

Üstelik borç bununla sınırlı kalmadı. 33,6 milyar TL’lik borca, 125 milyar TL kur farkı da eklenince yeni borç, bir önceki yıldan devredenle birlikte toplam 328 milyar TL’ye ulaştı. Geçen yıl yapılan 50 milyar TL’lik borç düşüşü sonucunda garantili projeler için kamuya kalan borç miktarı 278 milyar 68 milyon TL oldu. Borcun yeni projelerle birlikte 500 milyar TL’yi aşabileceği bildirildi.

HİBE’DE 7 MİLYAR TL FARK

İktidarın kötü ve "şüpheli" ekonomi yönetimlerinden bir diğeri, uluslararası kuruluşlardan alınan hibelerde ortaya çıktı. Hazine’nin verilerine göre, kamu mali tablolarının bir bölümünde, 2021 yılında uluslararası kuruluşlardan 10 milyar 903 milyon TL tutarında hibe geliri elde edildiği vurgulandı. Ancak bazı mali tablolarda hibe tutarı, tamamı nakdi hibe olmak üzere 17 milyar 905 milyon TL olarak yer aldı. Aradaki 7 milyar TL’lik farkı tespit eden kamu denetçileri, rakamlar arasındaki tutarsızlığın, mali tabloların doğruluğu ve “güvenilirliği” hususunda tereddüde yol açtığı uyarısında bulundu.

2 MİLYON TL’LİK ALACAK SİLİNDİ

Vatandaşları her gün milyonlarca TL borçlandıran iktidar partisi, buna karşılık kamu kurumlarının Hazine’ye borçlarını tek kalemde siliyor. 2021 yılına ilişkin mali değerlendirmelere imza atan Sayıştay, kamunun silinen borçlarını da açıkladı. Denetimlere göre, geçen kamu kurumlarının Hazine’ye olan 2 milyon 38 bin TL borcu silindi. Genel bütçeli kamu idarelerinin silinen borç miktarı 1 milyon 971 bin TL olurken özel bütçeli idarelerin ise 67 bin TL’lik borcu silindi.

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Hamit Seki
4.10.2022 12:18
Hani milletin cebinden bir lira çıkmıyacaktı, devletin bütçesinden bu ödenen milyar liralar ne? Yalancının mumu haram rüzgarlarına kadar yanar, bunların tüm varlıklarına el koyulup halkın refahına.  
 
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