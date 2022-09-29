8.3 milyar TL’lik fark. Bu para geçim derdindeki vatandaşın, işsizin, çiftçinin, yetimin cebinden çıkacak. Sayıştay raporu ortaya çıkardı

Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu, kamu işletmelerini bir bir satan iktidarın neden olduğu zararı ortaya koydu. Rapora göre, tüm kamunun 2019 yılı geliri 1.3 trilyon TL, 2020 geliri 1.5 trilyon TL ve 2021 geliri 2,256 trilyon TL oldu. Buna karşılık 2019 gideri 1.5 trilyon TL, 2020 gideri 1.7 trilyon TL ve 2021 gideri 2,265 trilyon TL olarak kayıtlarda yer aldı.

Birgün Gazetesi’nden Hüseyin Şimşek’in haberine göre, Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu, kamu işletmelerini bir bir satan iktidarın neden olduğu zararı ortaya koydu. Rapora göre, tüm kamunun 2019 yılı geliri 1.3 trilyon TL, 2020 geliri 1.5 trilyon TL ve 2021 geliri 2,256 trilyon TL oldu. Buna karşılık 2019 gideri 1.5 trilyon TL, 2020 gideri 1.7 trilyon TL ve 2021 gideri 2,265 trilyon TL olarak kayıtlarda yer aldı.

298 MİLYAR TL’LİK MAL VE HİZMET ALIMI

Rapora göre, geçen yıl ortaya çıkan 2,265 trilyon TL giderin 526 milyar TL’si kamunun personel gideri için, 298 milyar TL’si mal ve hizmet kullanım gideri için, 138 milyar TL’si amortisman giderleri için, 241 milyar TL’si faiz giderleri için, 168 milyar TL’si sübvansiyonlar için, 8.3 milyar TL’si hibeler için ödendi. Geçen yıl sosyal yardımlara 778 milyar TL harcandı 105 milyar TL ise diğer giderler için ödendi.

HİBE GELİRLERİNDE FARK

Mali İstatistik Genel Değerlendirme Raporu’nda, kamu kurumlarının hibelere ilişkin gelir bültenlerinde önemli farklılıklar olduğu da vurgulandı. Rapora göre, sadece uluslararası kuruluşlardan toplam 10 milyar 903 milyon 785bin TL tutarında hibe geliri elde edildi. Ancak buna rağmen resmi kayıtlarda alınan hibelerin tutarı, tamamı nakdi hibe olmak üzere 17 milyar 905 milyon TL olarak yer aldı. Sayıştay, aradaki 7 milyar TL'nin açıklanmasını istedi.

ASIL YÜK VATANDAŞA

Kamunun gelir kalemlerini de ortaya koyan Sayıştay, vergi gelirlerine işaret etti. Rapora göre, “Gelir, Karlar ve Sermaye Kazançları Üzerinden Vergiler” önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 60 artarak 446 milyar 266 milyon TL oldu. “Diğer Vergiler” kalemi de önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 34 artarak 30 milyar 120 milyon 803 bin TL oldu. “Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler” ise bir önceki yıla oranla yüzde 36 arttı ve 17 milyar TL oldu.