Tarımsal enflasyon uçtu gidiyor. Artış yüzde 120'nin üzerine çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi’ni açıkladı. Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,12, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 4,37 artış gerçekleşti. Tarım-GFE'de 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,38, bir önceki yılın Aralık ayına göre %101,69, bir önceki yılın aynı ayına göre %121,49 ve on iki aylık ortalamalara göre %112,41 artış gerçekleşti.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 37,93 ile veteriner harcamaları ve yüzde 65,59 ile makine bakım masrafları oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 172,05 ile enerji ve yağlar ve yüzde 151,15 ile bina bakım masrafları oldu.

Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla, yüzde 1,95 ile enerji ve yağlar ve yüzde 0,53 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 8,77 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 6,12 ile malzemeler oldu.

