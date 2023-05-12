Tarkan yeniden baba mı oluyor. Açıklama geldi

Megastar Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu yurt dışında oylarını kullandı. Sandık başında görüntülenen Pınar Tevetoğlu'nun son hali hamile olduğunu düşündürdü.

Tarkan yeniden baba mı oluyor. Açıklama geldi

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Pandeminin başlangıcında eşi Pınar Tevetoğlu ve kızıyla Almanya'ya taşınan Megastar Tarkan, hafta başında Almanya Düsseldorf'ta oyunu kullandı. Tarkan ve eşi oy verdikten sonra da kendilerini bekleyen hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Pınar Tevetoğlu'nun sandık görevlisinin paylaşımındaki hali ise sosyal medyada gündem oldu.

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HAMİLELİK İDDİASI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sandık görevlileri Tarkan ve Pınar Tevetoğlu ile fotoğraflarını "Tarkan ve sevgili eşleri Pınar Tevetoğlu'na oylarını bizim sandığımızda kullanmak nasip oldu" ifadelerini kullandı. 37 yaşındaki Pınar Tevetoğlu'nu sosyal medyada görenler karnının görüntüsü nedeniyle "Acaba hamile mi?" yorumunu yaptı.

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"KIYAFETİNDEN DOLAYI O GÖRÜNTÜ OLUŞTU"

Gazete Birsen Altuntaş ise Pınar Tevetoğlu'nun hamilelik iddiasıyla ilgili Tarkan'ın ekibinden bilgi aldı. Pınar Tevetoğlu'nun hamile olmadığını, giydiği kıyafetten dolayı bu görüntünün oluştuğunu belirtti.

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