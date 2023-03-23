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Eda Taşpınar ve Patrick aşkı bitti

Sosyetik güzel Eda Taşpınar ile bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Patrick cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Sık sık sosyal medyadan paylaşım yapan Eda Taşpınar ve Patrick ayrıldı.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 15:38
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Sosyetik güzel Eda Taşpınar ve Patrick aşkı bitti

Eda Taşpınar ve Patrick aşkı bitti
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Oyuncu Çağrı Atakan ile olaylı bir ayrılık geçiren sosyetik güzel Eda Taşpınar,  Alman Patrick ile birlikte olmaya başlamıştı.

Eda Taşpınar, Patrick ile ilişkisini Nisan 2022'de gittikleri Meksika Tulum tatilinde duyurmuştu.

''SONUNDA KENDİMİ BULDUM..''

"Patrick, hiçbir yerde ama her yerde yaşayan biri." diyen Taşpınar, "Sonunda kendime göre birini buldum." diye konuşmuştu. Eda Taşpınar ve Patrick'ten kötü haber geldi. Aşıklar yollarını ayırdı.

Taşpınar ayrılığın ardından şöyle konuştu:

"ARKADAŞIZ BİZ"

"Evet ayrıldık ama neredeyse hemen her gün telefonla konuşuyoruz. Çünkü biz her şeyden önce çok iyi anlaşan arkadaşız."

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