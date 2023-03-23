Eda Taşpınar ve Patrick aşkı bitti

Oyuncu Çağrı Atakan ile olaylı bir ayrılık geçiren sosyetik güzel Eda Taşpınar, Alman Patrick ile birlikte olmaya başlamıştı.

Eda Taşpınar, Patrick ile ilişkisini Nisan 2022'de gittikleri Meksika Tulum tatilinde duyurmuştu.

''SONUNDA KENDİMİ BULDUM..''

"Patrick, hiçbir yerde ama her yerde yaşayan biri." diyen Taşpınar, "Sonunda kendime göre birini buldum." diye konuşmuştu. Eda Taşpınar ve Patrick'ten kötü haber geldi. Aşıklar yollarını ayırdı.

Taşpınar ayrılığın ardından şöyle konuştu:

"ARKADAŞIZ BİZ"

"Evet ayrıldık ama neredeyse hemen her gün telefonla konuşuyoruz. Çünkü biz her şeyden önce çok iyi anlaşan arkadaşız."