Tatlıbaba otu rahim hastalıklarına ve prostata şifa oluyor. Mucize otu böyle kullanın

Günümüzde birçok insan, sağlık problemlerine doğal çözümler bulma peşinde ve bu amaçla şifalı otlara başvuruyor.

Tatlıbaba otu, özellikle rahim rahatsızlıkları ve prostat sorunlarına iyi geldiği ve kullanım yöntemleriyle dikkat çekiyor.

Rahim hastalıkları ve prostat sorunları için Tatlıbaba otu…

Tatlıbaba otunun yaprakları ezilip suyu çıkarıldığında, rahim iltihabı, rahim kanaması ve prostat hastalıklarına karşı oldukça etkili olduğu görülüyor.

Faydaları…

Yapraklarının ezilip suyunun çıkarılmasıyla, rahim iltihapları, rahim kanamaları ve prostat hastalıklarına karşı kullanıldığında, önemli faydalar sağladığı biliniyor.

Şurubu, boğaz rahatsızlıkları, tüberküloz ve kadınlardaki adet sancılarına karşı tercih ediliyor.

Merhemi ise yanık tedavisinde etkili oluyor.

Yaprağının haşlanıp lapası yapıldığında, kabakulak, mayasıl ve kanlı basur gibi rahatsızlıklara iyi geldiği söyleniyor.

Kullanımı nasıldır?

Bir bardak suya bir tatlı kaşığı ince kıyılmış Tatlıbaba otu eklenir ve kaynatılır. Soğumaya bırakıldıktan sonra demlenir ve süzülür. Günde üç kez, yemekler arasında tüketilir. İsteğe bağlı olarak bal ile tatlandırılabilir.