Taylor Swift artık resmen milyarder

Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift milyarderler kulübüne dahil oldu. 33 yaşındaki şarkıcı Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, net servetini 1,1 milyar dolara yükseltti. Swift'in 17 Mart'ta başlayan Eras adlı dünya turnesi sayesinde bu servete sahip olduğu bildirildi.

Müzik dünyasında milyarder statüsüne ulaşan isimler arasında Rihanna, Jay Z ve Beyonce yer alıyor. Swift yalnızca dünya turnesiyle değil, şu sıralar vizyonda olan "Taylor Swift: The Eras Tour" adlı konser filmiyle de büyük bir gelir elde etti.

Taylor Swift'in turne filmi, Martin Scorsese'nin yönettiği Leonardo DiCaprio ve Robert De Niro başrollü "Dolunay Katilleri" (Killers of the Flower Moon) filmini ikinci haftasında geride bırakmayı başardı.

YENİ ALBÜMÜ ÇIKTI

Eski albümlerini "Taylor's Version" (Taylor'ın Versiyonu) adıyla yeniden kaydeden şarkıcı, yeni albümü 1989 dinleyiciyle buluştu.

Adını Swift'in doğum tarihinden alan "1989" albümü, Grammy ödüllerinde En İyi Albüm ödülünü kazanmıştı. Albümde "Blank Space ", "Style", "Out of the Woods", "Bad Blood" ve "Shake it Off" gibi şarkılar yer alıyor.