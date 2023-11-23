TCMB'nin faiz kararı öncesi dolar ve altın rekora koşuyor

TCMB bugün faizi 250 mi yoksa 500 baz puan mı artıracak? Saat 14.00'te açıklanacak ama dolar ve altın tutulamıyor. Uçtu gidiyor.

Merve Elçi KAYNAK: Haber Merkezi
TCMB'nin faiz kararı öncesi dolar ve altın rekora koşuyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün saat 14.00'te kasım ayı politika faizini açıklayacak.

TCMB'nin Kasım ayı politika faizini açıklayacağı kritik günde başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısında rekor seyri tüm hızıyla sürüyor. Dolar 28,85'ten gram altın ise 1949

Piyasalar bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yapacağı toplantıda alacağı Kasım ayı politika faizi kararını beklerken, döviz ve altın yeni güne de Türk Lirası karşısında yükselişle başladı.

Bugün toplanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu Kasım ayı faiz kararını açıklayacak. TCMB’nin piyasa katılımcıları anketinde, yüzde 35 seviyesindeki politika faizinin bu hafta yüzde 37,8’e, üç ay sonra ise yüzde 40’a yükselmesi bekleniyor. Öte yandan Morgan Stanley, parasal duruş büyük ölçüde normalleştiğinden ve şimdiye kadar yapılan sıkılaştırmanın etkisi önümüzdeki aylarda daha görünür hale geleceğinden, bir sonraki toplantıda 250 baz puanlık daha küçük bir artış beklediğini ifade etmişti.

Reuters'ın anketine katılan 21 ekonomist ise yüzde 35 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler yüzde 37.5 ile yüzde 40 bandında yer alıyor. Ankete göre politika faizinde 16 ekonomist 250 baz puan, üç ekonomist 500 baz puan, bir ekonomist 350 baz puan ve bir ekonomist ise 300 baz puan artış bekliyor.

AA Finans'ın 12 ekonomistle yaptığı TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketinde ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşmişti. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri, yüzde 37,50 ile yüzde 40,00 arasında değişti. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu.

DOLAR VE EURO'DA DURUM

Dolar 28,85 TL'den, Euro 31,51 TL'den işlem görüyor. Dünkü kapanışta Dolar 28,83 TL'den, Euro 31,37 TL'den işlem görmüştü.

ALTIN FİYATLARI REKORDA

Ons altın 1.995 dolardan, Gram altın 1.849 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 98 TL'den, Cumhuriyet altını 12 bin 751 TL'den alıcı buluyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2.001 dolara kadar çıkmıştı. Gram altın 1.849 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 98 TL'den, Cumhuriyet altını 12 bin 751 TL'den işlem görüyor.

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