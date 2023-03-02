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Merkez Bankası'nın rezervlerine neler oluyor. Üç haftada 8,5 milyar eridi gitti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri son bir haftada 1 Milyar 429 Milyon dolar eridi. Merkez Bankası'nın rezervlerinde üç haftadır kayıp yaşanıyor. İşte 21 günlük rezerv kaybı 8,5 milyar dolara yaklaştı.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 17:10
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Üç haftada 8,5 milyar dolar eridi gitti. Merkez Bankası'nın rezervlerine neler oluyor

Merkez Bankası'nın rezervlerine neler oluyor. Üç haftada 8,5 milyar eridi gitti
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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri üç haftada mum gibi eridi. Bir önceki hafta 4 milyar dolar kayıp yaşayan TCMB'nin geçen hafta kaybı 3 Milyar 39 milyon dolar olmuştu. TCMB'nin bu hafta da 1 milyar 429 milyon dolarlık rezerv kaybetmesiye üç haftalık kaybı 8,5 milyar dolar oldu. Bu kayıpların neden dolar kurunun sabit kaldığınının göstergesi olduğu belirtiliyor

Buna göre, 24 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 409 milyon dolar azalışla 71 milyar 980 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 17 Şubat'ta 73 milyar 389 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 20 milyon dolar azalarak 49 milyar 210 milyon dolardan 49 milyar 190 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 24 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 429 milyon dolar azalışla 122 milyar 599 milyon dolardan 121 milyar 170 milyon dolara geriledi.

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