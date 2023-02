Tedavi gören depremzedelerden iyi haber

İHA'nın haberine göre; Deprem bölgelerinden yaralı olarak Sivas’a getirilerek tedavi altına alınan 100 depremzedenin 66’sı taburcu edildi.

Deprem afetinin yaşandığı illerde yıkılan binaların enkazlarından yaralı olarak kurtarılan vatandaşlar, çevre illere ulaştırılarak tedavi altına alınmaya devam ediyor. Yaralıların bir kısmı ambulanslarla ve yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, çeşitli illerden getirilen depremzedeleri ziyaret ederek, doktorlarından hastaların durumları hakkında bilgi aldı. Ziyarette Rektör Yıldız'a, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Prof. Dr. Hakan Yekbaş ve Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan eşlik etti. Ziyaretin ardından Rektör Yıldız, Turizm Fakültesi, Merkezi Kafeterya ve 15 Temmuz Spor Salonu’nu ziyaret ederek, depremzedelere yapılacak yardımlarla ilgili yürütülen çalışmaları inceledi.

Prof. Dr. Yıldız, depremzedelerin her türlü ihtiyacının karşılandığını söyleyerek, “Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler, ciddi can ve mal kayıplarına sebep olarak bizleri üzmüştür. Hastanemize getirilen depremzedelere müdahaleler yapılmış olup aynı zamanda hasta yakınları da üniversitemizde ağırlanarak her türlü ihtiyaçları karşılanmaktadır. Yaraların sarılması adına milletimiz ve devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla topyekûn bir mücadeleye girişmiştir. Bizler de elimizden gelen her türlü yardımı depremzedelerimize ulaştırıp bir nebze de olsa yaralarını sarmaya kararlıyız. Allah, milletimize bir daha böyle acılar göstermesin.” şeklinde konuştu.