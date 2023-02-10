Zeynep Hanım, Daniel burada korkma... Almanya’dan gelen kurtarma ekibi öğrendiği Türkçe kelimelerle seslendi

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 10 ili depremde ölü sayısı 18 bini geçti... Bölgede bulunanlar yakınlarını enkaz altından kurtarmaya çalışmaya devam ediyor.

Alman arama kurtarma ekipleri depremlerin ardından afet çalışmalarına destek için Türkiye'ye geldi.

ÖĞRENDİĞİ BİRKAÇ TÜRKÇE KELİMEYLE SAİKLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Alman destek ekibinden bir kişi öğrendiği birkaç Türkçe kelimeyle enkaz altındaki kadına "Zeynep Hanım, Daniel burada korkma!" diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

Alman Federal Teknik Yardım Kurumuna (THW) bağlı bir Arama ve Kurtarma Ekibi (SEEBA) 50 acil durum personeli, özel eğitimli köpekler ve kapsamlı yardım malzemeleriyle birlikte Türkiye'ye gelmişti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da ilave ekiplerin de yolda olduğunu aktarmıştı.

İŞTE DEPREMİN ARDINDAN YÜREK YAKAN FOTOĞRAFLAR