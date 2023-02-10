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Depremin 5. gününde enkazdaki dokuz kişiden ses geldi

Depremin 5. gününde Hatay’da Arzu Apartmanı enkazında çalışan arama- kurtarma ekipleri 9 kişiden ses geldiğini ve hayatta olduklarını belirledi. Zamana karşı yarış başladı.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 09:34
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Hatay'daki enkazda 5. gününde 9 kişiden ses geldi

Depremin 5. gününde enkazdaki dokuz kişiden ses geldi
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 5’inci güne girilirken, afetin vurduğu illerden gelen mucize kurtuluş haberleri, yakınları enkaz altında olan depremzedelere de umut oldu.

Depremin 5. gününde mucizeler devam ediyor. 

Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Arzu Apartmanı enkazında bir askerin ses duyması ile ekipler çalışma başlattı.

9 KİŞİ ENKAZ ALTINDA HAYATTA

Dinleme yapan ekipler, Oktay ailesinden 6, Kılınç ailesinden 2 ve henüz ismi öğrenilemeyen 1 kişinin hayatta olduğunu belirledi.

Bu aşamadan sonra ekipler zamana karşı seferber oldu. Sık sık sessizlik sağlanarak enkazdakilerle iletişime geçmeye çalışan ekipler zaman zaman da özel ses alma cihazı ve termal ısı ölçerlerle dinleme yaptı.

Yapılan bu girişimlerin ardından Oktay ailesinin 6 ferdinin bir odada, hemen yandaki odada ise Kılınç ailesinin 2 ferdi ile kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişiyle konuşuldu.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Hava sıcaklığının 3 derece olduğu ancak hissedilen sıcaklığın ise 2-3 derece daha düşük olduğu kurtarma bölgesinde zamana karşı mücadele başlatıldı.

Kurtarma ekibinden bir görevli enkazdaki depremzedelerle temas kurulduktan sonra yoğun bir mücadele başlattıklarını söyledi. Kurtarma görevlisi yapılan tespitte depremzedelerin 6 katlı binanın 1’inci katında olduklarının saptandığını ve kuyu açma sistemi ile açılan galerilerden ulaşmaya çalıştıkları bilgisini paylaştı.

Enkazda oluşturulan yaşam tünelinin çökmesinin önlenmesi için ekipler kalaslarla ahşap tahkimat sistemi kurarken, bazı büyük beton bloklar da vinç yardımıyla kaldırıldı. Depremzedelere ulaşılmasına az bir süre kaldığı ifade edildi.

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