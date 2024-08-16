Brezilya'daki uçak kazasında 58 yolcu ve 4 mürettebatı yaşamını yitirdi.

Birkaç dakika geç kalan ve uçağa alınmayan Adriano Assis isimli yolcu uçuş öncesinde vakit geçirmek için havalimanının üst katında bulunan kafeteryaya gidip bir fincan kahve içtiğini belirterek TV Globo'ya şöyle söyledi:

"Geç kaldığımı anladığımda hemen kapıya gittim fakat yetkili bana 1 saat önce kapıları kapattıklarını bildirdi.

Bunun üzerine yetkiliyle tartıştım, aramızda gerginlik çıktı.

Ölümcül kazayı haber aldığımda çok tuhaf duygular yaşadım, yetkilinin yanına gittim, ona görevini harika yaptığı için sarıldım ve özür diledim."

Bir fincan kahve gördük ki bir hayat kurtardı.

“Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır” deriz.

Haydi gelin bu mucizevi gerçek hayat hikâyesinden hayat dersi çıkartalım.

Bazı seçmenler şöyle derler:

-“Bir oyum var kullansam ne fark eder, kullanmasam ne fark eder?”

Elbette çok şey fark eder…

İşte o bir oy hayat kurtarır.

22 yıl boyunca AKP’yi ve Recep Tayyip Erdoğan’ı tek başına iktidar yapmak için verilen her oy görüldü ki Erdoğan kabinesi;

Emeklinin de emekçinin de gencin de yaşlının da kadının da erkeğin de hayatını cehenneme çevirdi.

Ekonomik kriz yaratan insanlarımıza hayatı zehretti.

İnsanca yaşamak hayal oldu.

İnsani değerler siyasi baskı altına alındı.

Korku imparatorluğu kuruldu.

Dikta rejimi hortladı.

Ucube Tek Adam Rejimi;

İnsanları baskı altına aldı.

Yoksulluk ve açlık arttı

Yolsuzluklar öt bas edildi.

Yasaklar zirve yaptı.

Gençlerin sosyal medya alışkanlarına müdahale edildi.

Sokak söyleşilerinde tutuklamalar başladı.

Seçilmiş belediye başkanlarına ekonomik baskı yapılıp AKP’ye geçmeleri isteniyor.

Adalet yok ediliyor.

Yargı siyasi kararlar veriyor.

Rant dağıtımı son hızla devam ediyor.

İşte bu yüzden diyorum ki;

Tek bir oy hayat kurtarır.

23 yılın 22 yılını tek başına iktidarda geçiren AKP’nin ve Erdoğan’ın bugün Türk milletine layık gördüğü yaşam tarzına itirazınız varsa bilin ki;

Tek bir oy hayat kurtarır.

Ucube Tek Adam Rejimine karşıysanız bilin ki;

Tek bir oy hayat kurtarır.

Eğer “kindar ve dindar nesil” yaratmalarına izin vermek istemiyorsanız bilin ki;

Tek bir oy hayat kurtarır.

15 milyon emekli açlık ve yoksulluk altında yaşamak istemiyorsa bilin ki;

Tek bir oy hayat kurtarır.

Fakirden alıp zengine veren AKP iktidarına yeter artık demek istiyorsanız bilin ki;

Tek bir oy hayat kurtarır.

Eğer Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerine sahip çıkmak istiyorsanız bilin ki;

Tek bir oy hayat kurtarır.