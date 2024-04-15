'Tek sorumlu benmişim gibi gösterildi' Teleferik kazası soruşturmasında tutuklanan CHP’li Başkanın ifadesi ortaya çıktı

Antalya Konyaaltı’nda bulunan Tünektepe Teleferik Tesisi'nde 12 Nisan günü gerçekleşen kazada, parçalanan kabinden düşen 54 yaşındaki avukat Memiş Gümüş yaşamını yitirmiş, 7 kişi ise yaralanmıştı. Teleferikte mahsur kalan 174 kişi, yaklaşık 23 saat süren çalışmalar sonucunda kurtarılmıştı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 14 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Teleferik tesisini işleten ANET A.Ş. eski Genel Müdürü ve son seçimlerde CHP'den Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz, mevcut ANET Genel Müdür Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, mekanik mühendisi Okan Erol, Megatower bakım şirketi sahibi Serdar Tezcan, bakım şirketinin bakım ve otomasyon amiri Serkan Yellice, taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlamasıyla tutuklandı.

31 Mart’ta gerçekleşen yerel seçimlerde, belediye başkan adayı olabilmek için ANET Genel Müdürlüğü’nden istifa eden ve seçimlerde, Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz’ün soruşturma kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı. Kendisinin genel müdür olduğu dönemde, teleferiğin bakımlarının eksiksiz bir şekilde yapıldığını ve ellerinde rapor olduğunu belirten Kocagöz, istifa ettikten sonraki bakımlar hakkında bilgisinin bulunmadığını ifade etti.

“TELEFERİK BENDEN ÖNCEKİ GENEL MÜDÜR DÖNEMİNDE FAALİYETE ALINMIŞTI”

Kocagöz, verdiği ifadede, "28 Kasım 2023 tarihinde belediye başkanlığına aday adaylığına başvurusu yapmak amacıyla ANET Yönetim Kurulu Başkanlığından ve Genel Müdürlüğünden istifa ettim. 2017 yılı Ağustos ayı ANET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak 2018 yılı kasım ayında söz konusu görevden ayrıldım. Belediye başkanlığına aday gösterilmeyince 2019 yılı mayıs ayı içerisinde yeniden ANET A.Ş. genel müdür ve yönetim kurulu başkanı olarak atandım” açıklamasında bulundu.

“6.5 YIL HİÇBİR SIKINTI YAŞAMADIK”

“Yaklaşık 6,5 yıl teleferikle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadık.” İfadesini kaydeden Kocagöz, kazadan önce yapılan bakımlarla igili bilgisinin olmadığını söyledi ve “Teleferik benden önceki genel müdür döneminde faaliyete alınmıştı. Benim herhangi bir sorumluluğum var ise benim haricimde sorumluluğa gidecek 4 kişi daha bulunmaktadır. Tek sorumlu benmişim gibi gösterildi. Ön bilirkişi raporunda civatalarla ilgili hususlar yazmaktadır.” İfadelerini kaydetti.

“BİLİRKİŞİ RAPORU HATALI”

Bilirkişi raporunun hatalı olduğunu ifade eden Kocagöz, “Benim görev yaptığım süre zarfında rutin bakımlar ile ağır bakımların eksiksiz yapıldığı, ANET A.Ş. Yönetim Kuruluna Mega Tower isimli şirket tarafından sunulmaktadır. Raporlar düzenli olarak çift heyet tarafından kontrol edilmektedir. Suçsuzum." dedi.

"ANTALYALILAR HALKIN İRADESİNE SAHİP ÇIKIN" ÇAĞRISI

Mesut Kocagöz'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Adalet öldü. Antalyalılar, halkın iradesine sahip çıkın, birleşin. Hukuki zemini olmayan bu siyasi karara karşı tepkimizi göstermek için tek ses oluyoruz. Seçimi kazandığı için iktidar tarafından cezalandırılmak istenen Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz'e sahip çıkmak için tüm Antalyalıları 15 Nisan Pazartesi saat 13.00'te Antalya Adliyesi'ndeki basın açıklamamıza bekliyoruz." İfadelerine yer verildi.

CHP HEYET GÖREVLENDİRDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, durumun takip edilebilmesi amacıyla CHP Grup Başkanı Ali Mahir Başarır’ın başkanlığını yaptığı bir heyet görevlendirdi. Özel, konu hakkında, “Antalya'daki teleferik kazası soruşturmasında Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz hakkında verilen tutuklama kararını ve hukuki süreci yakından takip ediyoruz. Ancak Soma'dan İliç'e hiçbirinde kamu görevlilerinin soruşturulmadığı gerçeği ortada iken bu karar hukuki değil siyasidir. “ açıklamasında bulundu.

CEZAEVİNİN ÖNÜNE ÇADIR KURULDU

Tutuklama kararının ardından bazı CHP’liler cezaevinin önüne gelerek çadır kurdu. Yaklaşık 100 partili cezaevinin önünde sabaha kadar nöbet tuttu.