Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz hakkında yeni gelişme. Teleferik faciasında tutuklanmıştı

Kaynak: Haber Merkezi
Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz hakkında yeni gelişme. Teleferik faciasında tutuklanmıştı
Antalya’da yaşanan teleferik kazasının ardından tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün avukatlarının tutukluğa yaptığı itiraz, mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

Antalya’nın Kepez ilçesinde 12 Nisan günü teleferik kazası meydana geldi. Yaşanan kaza sonrası 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

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Yaşanan kazanın ardından aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

Teleferik tesisini işleten ANET A.Ş. eski Genel Müdürü ve son seçimlerde CHP'den Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz, ve 4 kişi daha teleferik kazasından sorumlu tutularak, taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlamasıyla tutuklandı.

İTİRAZ REDDEDİLDİ, TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDİYOR

Yaşanan olay sonrası Mesut Kocagöz'ün avukatları tutukluluğa itiraz etti. Yapılan itiraz Antalya 4. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

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NE OLMUŞTU?

Antalya’nın Konyaaltı’nda ilçesinde bulunan Tünektepe Teleferik Tesisi'nde 12 Nisan tarihinde yaşanan kazada, parçalanan kabinden düşen 54 yaşındaki avukat Memiş Gümüş hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Teleferikte mahsur kalan 174 kişi, ekiplerin yaklaşık 23 saat süren çalışmalar sonucunda kurtarıldı.

Yaşanan olay sonrası CHP'den Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz’ünde aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi daha gözaltına alındı.

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