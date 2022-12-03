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CHP Çorum Milletvekili Köse'den alkol zammına tepki: Herkesi kimyager yaptılar

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, alkol ürünlerine yapılan zamma tepki göstererek, “Toplum sağlığını düşünüyoruz diyorlar fakat neredeyse Türkiye’de alkolle ilgili herkesi kimyager yaptılar” dedi.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 21:16
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CHP Çorum Milletvekili Köse'den alkol zammına tepki: Herkesi kimyager yaptılar

CHP Çorum Milletvekili Köse'den alkol zammına tepki: Herkesi kimyager yaptılar
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CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, yaklaşan yılbaşı öncesi alkol ürünlerine gelen zamma tepki gösterdi. Parti binasında basın toplantısı düzenleyen Köse, yaklaşan yılbaşına dikkat çekerek, “Kaçak rakıdan gözü kör oldu, kaçak rakıdan Bursa’da 5 kişi öldü, Adıyaman’da 3 kişi oldu” gibi haberlerin yakında duyulacağını söyledi. "Allah saklasın, olsun istediğimizden değil" diyen Köse, “Ama bu vergilendirme ile devam ederlerse olacağı bu. İtirazlarımıza rağmen yine el kaldırdılar yasayı geçirdiler. Toplum sağlığını düşünüyoruz diyorlar ama neredeyse Türkiye’de alkolle ilgili herkesi kimyager yaptılar. Yani Türkiye’nin hayrına hiçbir iş yapmıyorlar” şeklinde konuştu.

CHP Çorum Milletvekili Köse, “Haziran’da veya daha önce yapılacak seçimde millet ittifakının göstereceği aday 13. Cumhurbaşkanı olacak. Ve Türkiye yeniden eski kalıplarına dönsün. Kuralların ve kurumların hakim olduğu, 1 kişinin tek başına Türkiye’nin geleceği hakkında karar veremeyeceği gerçekten anayasal sosyal hukuk devleti olsun. Bütün çabamız budur” dedi.

SARMA TÜTÜNE HAPİS CEZASI

Toplantıda tütün kanunu ile ilgili de konuşan Milletvekili Köse, “Yine AK Parti klasiği yaşadık mecliste. Tütün kanununu değiştirdiler. Küçük üreticilerin özellikle sarmalık sigara üreten Adıyaman, Bitlis ve Şanlıurfa yöresindeki tütün üreticilerine ağır cezalar getirdiler. Kaçakçılık bizim bildiğimiz başka ülkelerden getirilerek yurda sokulan eşyalarla ilgilidir. Şimdi 2 seneden 5 seneye kadar hapis cezası getirdiler” diyerek yapılan değişikliğe tepki gösterdi.

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hacı ali
3.12.2022 22:00
sahte alkolden öl her vatandaşın sorumlusu rte dir  
 
1950
3.12.2022 21:31
Vay be portakalda bile bulunan etik alkol sen neymişsin, aslında şöyle bir söz var azı karar çoğu zaran, tabiki bu uyuşturucu ve bağımlılık yapanlar hariç  
 
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