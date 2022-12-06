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Tekirdağ Çorlu Belediyesi geçici personel alacak

Tekirdağ Çorlu Belediyesi, Şoför olarak istihdam etmek üzere geçici 2 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 9 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 07:16
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Tekirdağ Çorlu Belediyesi geçici soför olarak 2 personel alacak

Tekirdağ Çorlu Belediyesi geçici personel alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Tekirdağ Çorlu Belediyesi şoför olmak üzere geçici 2 personel alacak. Son başvuru tarihi 9 aralık 2022 olarak belirtildi.

BAŞVURU ŞARTLARI
*T.C. vatandaşı olmak,
*Emekli olmamak,
*Adli sicil kaydı bulunmamak,
*Çorlu'da ikamet ediyor olmak,
*Askerlik görevini yapmış, muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
*C-C1-D1 ehliyet grubuna sahip olmak,
*Psikoteknik ve SRC belgelerine sahip olmak
*4857 sayılı İş Kanunu'nun 25.maddesine göre Çorlu Belediyesi ve-veya Çorlu Belediyesi Personel A.Ş.ve-veya Çorlu Belediyesi'nin alt yüklenici firmalarından çıkarılmamış olmak,

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﻿Tekirdağ Çorlu Belediyesi geçici personel alacak
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