﻿Tekirdağ Çorlu Belediyesi geçici personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Tekirdağ Çorlu Belediyesi şoför olmak üzere geçici 2 personel alacak. Son başvuru tarihi 9 aralık 2022 olarak belirtildi.
BAŞVURU ŞARTLARI
*T.C. vatandaşı olmak,
*Emekli olmamak,
*Adli sicil kaydı bulunmamak,
*Çorlu'da ikamet ediyor olmak,
*Askerlik görevini yapmış, muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
*C-C1-D1 ehliyet grubuna sahip olmak,
*Psikoteknik ve SRC belgelerine sahip olmak
*4857 sayılı İş Kanunu'nun 25.maddesine göre Çorlu Belediyesi ve-veya Çorlu Belediyesi Personel A.Ş.ve-veya Çorlu Belediyesi'nin alt yüklenici firmalarından çıkarılmamış olmak,
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.