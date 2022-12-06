﻿Tekirdağ Çorlu Belediyesi geçici personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Tekirdağ Çorlu Belediyesi şoför olmak üzere geçici 2 personel alacak. Son başvuru tarihi 9 aralık 2022 olarak belirtildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

*T.C. vatandaşı olmak,

*Emekli olmamak,

*Adli sicil kaydı bulunmamak,

*Çorlu'da ikamet ediyor olmak,

*Askerlik görevini yapmış, muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

*C-C1-D1 ehliyet grubuna sahip olmak,

*Psikoteknik ve SRC belgelerine sahip olmak

*4857 sayılı İş Kanunu'nun 25.maddesine göre Çorlu Belediyesi ve-veya Çorlu Belediyesi Personel A.Ş.ve-veya Çorlu Belediyesi'nin alt yüklenici firmalarından çıkarılmamış olmak,