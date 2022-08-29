﻿ Hurdaya yığınına dönen araçtan iki kişi burnu bile kanamadan çıktı

Kaza, Çorlu - Çerkezköy yolunun 1. kilometresinde meydana geldi.
Fatih Caddesi’nden Çerkezköy istikametine seyreden bir otomobil tırla çarpıştıktan sonra savrularak bariyerlere çarptı.
Kaza sonrası hurdaya dönen araçta sürücü ve yolcu hafif yaralandı.
Olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
(İHA)
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