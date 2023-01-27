Ticaret Bakanı Muş, Tekirdağ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Muş, paylaşımında, "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizce Tekirdağ Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 114 kilogram kokain ele geçirildi.
Uyuşturucu madde kaçakçılığı ile başarılı mücadelesini sürdüren Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. (AA)
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