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İlhan Palut'tan Beşiktaş açıklaması

Sürpriz bir şekilde Konyaspor'dan ayrılan teknik direktör İlhan Palut, katıldığı radyo programında açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 20:00
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Teknik Direktör İlhan Palut'tan Beşiktaş açıklaması

İlhan Palut'tan Beşiktaş açıklaması
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Konyaspor'un sürpriz bir şekilde yollarını ayırdığı teknik direktör İlhan Palut, RadyoSpor'dan Salim Manav'a açıklamalarda bulundu.

''HİÇBİR BEŞİKTAŞ YÖNETİCİSİYLE TEMASIM OLMADI''
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon ve bu sezon sportif direktör Ceyhun Kazancı ile bir temasınız oldu mu?

"İlk önce şunu söyleyeyim; Konyaspor teknik direktörünün isminin Beşiktaş gibi bir kulüple anılması benim açımdan da Konyaspor'un teknik direktör tercihi açısından da çok önemli bir referanstır. Fakat kesinlikle herhangi bir temas, yüzyüze veya telefonla görüşme durumu asla ve asla olmadı. Bir ilgi durumu olduğunu ben de duydum, ama tekrar söylüyorum; Beşiktaş'ın hiçbir yöneticisi ya da Ceyhun Bey'le görüşmedim."

''HADZIAHMETOVIC TÜRKİYE'NİN EN İYİ ORTA SAHASI''
- Amir Hadziahmetovic'in ismi yurt içi ve yurt dışında büyük camialarla anılmakta. Amir hakkında neler söylemek istersiniz?

"Konyaspor'da çalışma sürecimizde hemen hemen her oyuncumuz değer kazandı. Amir, bence Türkiye'nin en iyi orta saha oyuncusu. Belki benden bu tarz iddialı açıklamalar duymaya alışkın değilsinizdir ama ben böyle düşünüyorum.

Konyaspor için çok önemli bir isim, kararı Konyaspor yönetimi verecektir. Amir, takımı 1. bölgeden 2. bölgeye geçirirken çok büyük bir kilit açıcı oyuncu pozisyonunda. Bu noktada bence bütün takımların kullanabileceği bir oyuncu. Amir, kesinlikle direkt şampiyonluk hedefiyle oynayan takımlarda yer alabilecek potansiyel birisi."

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