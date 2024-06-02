Tekrar edilen seçimlerde yalnızca 8 kişi oy kullandı. Muhtarlık seçimlerinde bir kişi ölmüştü

31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga sonrasında muhtar seçilen Sadullah Kılınç ve bazı azaların istifası etmesi sebebiyle tekrarlanan muhtarlık seçimi için köyde yaşayan vatandaşlar bir kez daha sandık başına gitti.

Ancak ölümlü seçimin gölgesinde tekrar edilen seçimlere katılım oldukça düşük kaldı.

Sandık güvenlik gerekçesiyle merkeze bağlı Gökçebağ beldesindeki Gökçebağ İlkokulu'nda kuruldu.

Muhtarlık için tek aday, silahlı kavgada hayatını kaybeden muhtar adaylarından İhsan Altın'ın oğlu Okan Altın çıktı.

SADECE 8 KİŞİ SANDIĞA GİTTİ

72 seçmenin kayıtlı olduğu köyde sadece 8 kişi oy verdi. Okan Altın, kullanılan oyların tamamını alarak seçimleri kazandı ve muhtar oldu.

NE OLMUŞTU?

31 Mart'ta Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Konacık köyünde, muhtarlık seçimi için oy verme işlemi sırasında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, adaylardan İhsan Altın yaşamını kaybetmiş, 4 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Şüpheli B.K, suçta kullanılan silahla yakalanmış, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Muhtar seçilen Sadullah Kılınç ve bazı azaların istifası sonucu seçimin tekrar edilmesi kararı alınmıştı.